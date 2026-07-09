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Σε καζάνι που βράζει έχει μετατραπεί το Ιράν, καθώς οι εκδηλώσεις για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, εξελίσσονται σε ένα σκηνικό ακραίας γεωπολιτικής έντασης και εσωτερικής πολιτικής σύγκρουσης. Σοκ προκαλεί η εμφάνιση πολλών πανό που καλούν ανοιχτά στη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την ίδια στιγμή που το εσωτερικό της χώρας κλονίζεται από αποδοκιμασίες κατά του μνημονίου με τις ΗΠΑ και βαθιές διαιρέσεις.

Συγκεκριμένα, ένα τεράστιο πανό με το ανατριχιαστικό σύνθημα «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ» κρατούσαν χιλιάδες συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της τελετής στην ιερή πόλη Μασχάντ, όπου πρόκειται να ταφεί σήμερα ο Χαμενεΐ, μετά από εξαήμερες πομπές.

Παράλληλα, ακόμη ένα πανό με το ίδιο ακριβώς απειλητικό μήνυμα αναρτήθηκε μέσα στη νύχτα στην πρόσοψη κεντρικού ξενοδοχείου στη Μασχάντ, ενώ αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και στην Τεχεράνη.

Η κατάσταση αυτή έχει θέσει σε ύψιστο συναγερμό τις αμερικανικές υπηρεσίες. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, παραδέχθηκε δημόσια τον κίνδυνο. «Δέχομαι απειλές συνεχώς. Είμαι ο νούμερο ένα στη λίστα τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί τον κύριο στόχο των ιρανικών αντιποίνων.

Προπηλακισμοί σε Πεζεσκιάν και Αραγτσί

Την ίδια ώρα, η χώρα οδηγείται σε εσωτερικό διχασμό, με τις επιθέσεις εναντίον της μετριοπαθούς ηγεσίας να κλιμακώνονται. Σκληροπυρηνικά στοιχεία επιτέθηκαν με σφοδρότητα, προπηλάκισαν και εξύβρισαν τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας τους για προδοσία.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο στόχαστρο εξαιτίας του μνημονίου που υπέγραψαν πρόσφατα με τις ΗΠΑ. «Είστε προδότες, σας αξίζει ο θάνατος» τους φώναζαν οργισμένοι πολίτες, αποδεικνύοντας το τεράστιο χάσμα που χωρίζει την κοινωνία και το καθεστώς της Τεχεράνης, καθώς η συμφωνία με την Ουάσιγκτον θεωρείται από πολλούς ως απαράδεκτη υποχώρηση.

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