Η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κορυφώνεται εκ νέου, καθώς οι δύο πλευρές προχώρησαν σε νέο κύκλο στρατιωτικών επιθέσεων, ενώ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται πλέον ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, επιχειρώντας να περιορίσουν τον έλεγχο που ασκεί η Τεχεράνη στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο. Λίγες ώρες αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι απάντησαν με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.

Παρά τις αντιρρήσεις της Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη επιμένει ότι θα εφαρμόσει τέλη διέλευσης για τα πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων και βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της σύγκρουσης.

Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές προειδοποιούν τα πλοία που δεν ακολουθούν τη μοναδική διαδρομή που έχουν εγκρίνει, κατά μήκος των ιρανικών ακτών. Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, η Τεχεράνη «επιτέθηκε» σε τουλάχιστον τρία εμπορικά πλοία που διέπλεαν το στενό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τους νέους βομβαρδισμούς «αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα!», μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

Πλήγματα σε περίπου 90 στόχους

Η CENTCOM, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε μέσω X ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν «κατά προσέγγιση 90 στόχους» στο Ιράν. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυραύλων, καθώς και εγκαταστάσεις μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος της επιχείρησης ήταν να μειωθεί «περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας και αθώων εργαζόμενων στο πολιτικό ναυτικό στο στενό του Ορμούζ».

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επανέλαβε ότι το στενό του Ορμούζ «δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με “ιρανικές διευθετήσεις”, όχι με αμερικανικές απειλές».

Σε νέα ανάρτησή του στο X, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε: «Η Αμερική ακόμα να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά: αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε».

Εκρήξεις σε πολλές περιοχές του Ιράν

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στις πόλεις Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ και Σαμπαχάρ, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση στο αεροδρόμιο της Ιρανσάρ. Παράλληλα, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, στρατιωτική βάση στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός του Ιράν που λειτουργεί, έγινε στόχος βομβαρδισμού. Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι επλήγη σιδηροδρομική γέφυρα στην επαρχία Γκολεστάν.

Το IRNA έκανε ακόμη λόγο για πλήγμα στο Χουζεστάν, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη.

Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο

Σε απάντηση των αμερικανικών επιχειρήσεων, οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεις κατά κρατών του Κόλπου που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB, χρησιμοποιήθηκαν μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πύραυλοι εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» στις αμερικανικές βάσεις Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ, καθώς και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ακόμη ότι οι επιθέσεις θα επεκταθούν και σε άλλες χώρες της περιοχής σε περίπτωση νέων αμερικανικών πληγμάτων.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι απέκρουσε «εχθρικές» επιθέσεις. Στο Μπαχρέιν, όπου σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ακούστηκαν διαδοχικές εκρήξεις, ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες συναγερμού, ενώ στο Κατάρ οι αρχές απέστειλαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών εξαιτίας σοβαρής «απειλής».

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», η καταρχήν συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στις 17 Ιουνίου, προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, απ’ όπου υπό φυσιολογικές συνθήκες διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ωστόσο, το de facto κλείσιμό τους από το Ιράν μετά την έναρξη του πολέμου προκάλεσε ισχυρούς κλυδωνισμούς στη διεθνή οικονομία και εκτόξευσε τις τιμές της ενέργειας.

Η συμφωνία άνοιγε επίσης τον δρόμο για διαπραγματεύσεις με στόχο τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ωστόσο, έπειτα από τις νέες ανταλλαγές πυρών, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η ανακωχή «τέλειωσε», προσθέτοντας παράλληλα ότι οι νέες συγκρούσεις θα ολοκληρωθούν «πολύ σύντομα».

Κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο του NATO στην Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος ότι Ιρανοί, χωρίς να διευκρινίσει ποιοι, του «τηλεφώνησαν πριν από λίγο» και «θέλουν τόσο πολύ να κλειστεί συμφωνία», εκφράζοντας ταυτόχρονα εκ νέου αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη τηρεί τις δεσμεύσεις της.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις επιθέσεις εναντίον τριών δεξαμενόπλοιων, οι οποίες αποδόθηκαν στην Τεχεράνη, οι ΗΠΑ είχαν εξαπολύσει το πρώτο κύμα βομβαρδισμών τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, πλήττοντας «πάνω από 80 στόχους», σύμφωνα με τη CENTCOM. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον οκτώ Ιρανοί στρατιωτικοί, ενώ η Τεχεράνη απάντησε χτυπώντας εγκαταστάσεις αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ.

Την ίδια ώρα, το Κατάρ και το Πακιστάν, που έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, απηύθυναν έκκληση στις δύο πλευρές να τηρήσουν την καταρχήν συμφωνία και να εργαστούν για την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις επηρέασαν άμεσα και τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent της Βόρειας Θάλασσας κατέγραψε άνοδο 5% την Τετάρτη και σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα) ενισχυόταν κατά ακόμη 1%, φτάνοντας τα 78,85 δολάρια στις ασιατικές αγορές.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν την Τρίτη σε ισχύ τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο, οι οποίες είχαν ανασταλεί μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η νέα έξαρση των συγκρούσεων σημειώνεται ενώ στο Ιράν και σε άλλες χώρες πραγματοποιούνται σιιτικές τελετές ενόψει της κηδείας του πρώην ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου. Η ταφή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη Μασχάντ, στα βορειοανατολικά της χώρας.

Παρίσι: «Το Ιράν παραβίασε τη συμφωνία»

Στο μεταξύ, στο Παρίσι, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας δήλωσε σήμερα ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα είναι το αποτέλεσμα της παραβίασης από το Ιράν «των δεσμεύσεων που είχε το ίδιο αναλάβει».

«Είναι το Ιράν που, επιτιθέμενο σε πλοία που κυκλοφορούσαν στα ύδατα του Ομάν, παραβίασε τις ίδιες τις δεσμεύσεις του (σ.σ.: τις οποίες είχε αναλάβει με την πρόσφατη συμφωνία με την Ουάσινγκτον), καθώς και το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στον τηλεοπτικό σταθμό TF1, ερωτηθείς σχετικά με τη νομιμότητα των αμερικανικών πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν τη νύκτα.

«Το Ιράν παραβίασε τη συμφωνία που συνήφθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες» τον περασμένο μήνα, επέμεινε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

«Αυτού του τύπου οι ελιγμοί πρέπει απολύτως να σταματήσουν ώστε αυτές οι τόσο σημαντικές διαπραγματεύσεις να μπορέσουν να συνεχισθούν στις καλύτερες συνθήκες», πρόσθεσε και έκανε έκκληση «για ηρεμία».