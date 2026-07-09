Ύστερα από τα αμερικανικά πλήγματα η σιδηροδρομική σύνδεση ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Μασχάντ ανεστάλη, όπως μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση, μερικές ώρες πριν από τον ενταφιασμό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στην πόλη αυτή στο βορειοανατολικό Ιράν.

Ο σιδηροδρομικός οργανισμός της Ισλαμικής Δημοκρατίας απέδωσε τη διακοπή αυτή σε «εγκληματική επίθεση του αμερικανοϊσραηλινού εχθρού» εναντίον της σιδηροδρομικής γραμμής και πρόσθεσε ότι απέστειλε ομάδες για να επισκευάσουν τις ζημιές, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία προσέθεσε ότι οργανώθηκαν οδικές μεταφορές για τους επιβάτες που δεν θα μπορέσουν να μετακινηθούν με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Προηγουμένως οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, είχαν κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι στοχοθέτησαν «δύο γέφυρες στις ανατολικές επαρχίες που οδηγούν στη Μασχάντ προκειμένου να επισκιάσουν» την κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Με την ταφή στη γενέτειρά του Μασχάντ θα ολοκληρωθούν οι επικήδειες τελετές για τον Ιρανό ανώτατο ηγέτη που διεξάγονται εδώ και μέρες, στη διάρκεια των οποίων η σορός του εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στην Τεχεράνη, ακολούθησε νεκρική πομπή με το φέρετρό του στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας, προτού μεταφερθεί στην ιερή πόλη του Ιράν Κομ και από εκεί στις ιερές σιιτικές πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα στο Ιράκ.

Μολονότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός και υπέγραψαν πρωτόκολλο συμφωνίας με στόχο ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο, η νύχτα που πέρασε ήταν η δεύτερη συνεχόμενη που σηματοδοτήθηκε από ανταλλαγές πληγμάτων ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα.