Οι ΗΠΑ και το Ιράν συνέχισαν την ανταλλαγή πληγμάτων μετά την κατακόρυφη αύξηση της έντασης χθες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει η εκεχειρία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν «κατά προσέγγιση 90 στόχους» στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, στη δεύτερη σειρά βομβαρδισμών τους σε ισάριθμα βράδια στο Ιράν, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· στις 06:05 σήμερα ώρα Ελλάδας) το μεικτό διοικητήριο τους το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Δυνάμεις της CENTCOM ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν την 8η Ιουλίου, προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας και αθώων εργαζόμενων στο πολιτικό ναυτικό στο στενό του Ορμούζ», αναφέρει το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Προηγουμένως, οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, κι απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής.

Σε ανακοίνωσή της που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίποινα και σε άλλες χώρες της περιοχής αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέα πλήγματα.

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι απωθούν «εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones».

«Το γενικό επιτελείο στρατού διευκρινίζει ότι αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εχθρικών επιθέσεων», ανέφεραν χρησιμοποιώντας τυποποιημένες διατυπώσεις μέσω X οι ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να αναφέρουν ρητώς ποια είναι η προέλευση των επιθέσεων.

«Ας το θέσω απλά: αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε»

Ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επανέλαβε σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με «ιρανικές διευθετήσεις», εν μέσω νέων ανταλλαγών πληγμάτων ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή.

«Η Αμερική ακόμα να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά: αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε», τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Γαλιμπάφ μέσω X.

آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست. شفاف بگویم: بزنید، می‌خورید.



دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت: تنگه هرمز، فقط با «ترتیبات ایرانی» باز می‌شود نه با تهدیدات آمریکایی. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 9, 2026

Πρόσθεσε ότι τα Στενά του Ορμούζ, στην καρδιά των συνεχιζόμενων εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, «δεν θα ανοίξουν ξανά παρά μόνο με “ιρανικές διευθετήσεις”, όχι με αμερικανικές απειλές».