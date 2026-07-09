Ένα από τα πρώτα μεγάλα έργα της ανάπλασης του Ελληνικού ανοίγει τις πύλες του στο κοινό στις 20 Ιουλίου, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την άθληση, την αναψυχή και την καθημερινότητα στην Αττική.

Το The Ellinikon Sports Park, συνολικής έκτασης 287.000 τ.μ., δημιουργείται ως ένας σύγχρονος, ανοιχτός και πολυλειτουργικός προορισμός αθλητισμού και ευεξίας, ο οποίος φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της πόλης με την άσκηση, τη φύση και τον ελεύθερο χρόνο.

Το νέο Αθλητικό Πάρκο διαθέτει γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις, ανοιχτό στίβο, στίβο ρίψεων, εκτεταμένους χώρους πρασίνου για ελεύθερη άσκηση και κτίριο αθλητικών ξενώνων 124 δωματίων. Παράλληλα, ο σχεδιασμός του προβλέπει έξυπνες υποδομές, βιώσιμα υλικά και εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο την καθημερινή άθληση όσο και επαγγελματικές προπονήσεις και μεγάλες διοργανώσεις.

Κάτοικοι των όμορων δήμων, των νοτίων προαστίων αλλά και επισκέπτες από ολόκληρη την Αττική θα έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν την άσκηση, την αναψυχή και την επαφή με τη φύση στην καθημερινότητά τους.

Περισσότερα από 115.000 τ.μ. πρασίνου

Από τη συνολική του έκταση, περισσότερα από 115.000 τετραγωνικά μέτρα αποτελούν ανοιχτούς χώρους πρασίνου, οι οποίοι εντάσσονται στο μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού. Πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι και ελεύθερες εκτάσεις άσκησης διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει το περπάτημα, την ποδηλασία, τη γυμναστική και την παραμονή στη φύση.

Στις εγκαταστάσεις του μπορούν να αθληθούν, να προπονηθούν και να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους επαγγελματίες αθλητές, αθλητικοί σύλλογοι, οικογένειες με παιδιά και άνθρωποι κάθε ηλικίας που αγαπούν την άσκηση και την ευεξία.

Τι παραδίδεται στην πρώτη φάση

Η πρώτη φάση ανάπτυξης του The Ellinikon Sports Park περιλαμβάνει:

Ανοιχτό στίβο με 1.070 θέσεις θεατών

Στίβο ρίψεων

Δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11×11 με τεχνητό χλοοτάπητα

Δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11×11 με υβριδικό χλοοτάπητα, ο οποίος συνδυάζει φυσικό και τεχνητό χορτάρι

Δύο γήπεδα μπάσκετ

Δύο γήπεδα τένις

Ανοιχτούς πράσινους χώρους για ελεύθερη άσκηση

Κτίριο αθλητικών ξενώνων 124 δωματίων

Κοινόχρηστους χώρους πρασίνου με πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους

Χώρο παιδικής αναψυχής

Χώρους κατάλληλους για αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις

1.350 θέσεις στάθμευσης

Τέσσερις χώρους εστίασης

Ψηφιακή εφαρμογή για κρατήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων και θέσεων στάθμευσης

Στις αρχές του 2027 προβλέπεται να προστεθούν και δύο συνθετικά γήπεδα ποδοσφαίρου 5×5.

Ολυμπιακή πισίνα νέας γενιάς

Στην πρώτη φάση του έργου εντάσσεται και ανοιχτή πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Η πισίνα θα διαθέτει τεχνολογία μεταβλητού πυθμένα με αεροφράγμα, επιτρέποντας τον διαχωρισμό της σε δύο ανεξάρτητες ζώνες, ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι δέκα κολυμβητικές διαδρομές θα μπορούν να μετατρέπονται σε είκοσι, αυξάνοντας σημαντικά τη χωρητικότητα και τη δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης αθλητών και αθλούμενων.

Ξενώνες για ομάδες και επαγγελματίες αθλητές

Το συγκρότημα των αθλητικών ξενώνων διαθέτει 124 δωμάτια και περίπου 250 κλίνες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία επαγγελματιών αθλητών, ομάδων και αθλητικών ομοσπονδιών.

Στόχος είναι το Πάρκο να εξελιχθεί σε διεθνή προορισμό προπονητικής προετοιμασίας, συνδυάζοντας τη διαμονή με την άμεση πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Η δυνατότητα φιλοξενίας ομάδων ενισχύει τον χαρακτήρα του έργου ως ολοκληρωμένου αθλητικού κέντρου και όχι απλώς ως ενός χώρου καθημερινής άσκησης.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Καραστογιάννης, Chief Property & Community Management Officer της LAMDA Development, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, εκτεταμένους χώρους πρασίνου, βιώσιμο σχεδιασμό και έξυπνες τεχνολογίες, το The Ellinikon Sports Park σχεδιάστηκε ώστε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της πόλης με τον αθλητισμό και την ευεξία.

Χώροι για εκδηλώσεις έως 10.000 ατόμων

Πέρα από τις αθλητικές δραστηριότητες, το Πάρκο έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες αθλητικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές διοργανώσεις.

Η Sports Piazza θα μπορεί να υποδέχεται από 3.000 έως 5.000 άτομα, ενώ το Spiral Venue θα διαθέτει χωρητικότητα έως 10.000 ατόμων. Ο χώρος του στίβου θα μπορεί να φιλοξενεί έως 7.000 άτομα ή 1.070 καθήμενους θεατές, ενώ επιλεγμένοι χώροι στάθμευσης θα μπορούν να αξιοποιούνται για ειδικές διοργανώσεις, όπως γαστρονομικά φεστιβάλ.

Η δυνατότητα πολλαπλής χρήσης των εγκαταστάσεων ενισχύει τον ρόλο του Sports Park ως ενός νέου πυρήνα αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας για την Αθήνα.

Τι προβλέπει η δεύτερη φάση

Η δεύτερη φάση ανάπτυξης, η οποία προγραμματίζεται για το 2028, θα διευρύνει σημαντικά τις αθλητικές και ψυχαγωγικές επιλογές του Πάρκου.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δημιουργία 18 γηπέδων τένις, δέκα γηπέδων padel, δύο γηπέδων pickleball, τεσσάρων γηπέδων beach volley και νέων κλειστών εγκαταστάσεων μπάσκετ. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί Club House, ακαδημία τένις και ένα σύγχρονο Κέντρο Ευεξίας και Αναζωογόνησης με spa, yoga, θεραπείες και ολιστικά προγράμματα ευεξίας.

Ένα συμβολικό ορόσημο για την ανάπλαση

Ο Οδυσσέας Αθανασίου, CEO της LAMDA Development δήλωσε: «Η παράδοση της πρώτης φάσης του Sports Park στο κοινό αποτελεί ένα σημαντικό και ιδιαίτερα συμβολικό ορόσημο για την ανάπλαση του Ελληνικού. Είναι η στιγμή που το The Ellinikon ουσιαστικά ανοίγει για τον κόσμο, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να βιώσουν από κοντά τα πρώτα απτά δείγματα της νέας εμπειρίας ζωής που διαμορφώνεται στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης. Για όλους εμάς, αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα σε ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από χρόνια, με όραμα, επιμονή και βαθιά πίστη στο στόχο».

Υπενθυμίζεται ότι, πριν λίγες μέρες, στους χώρους του The Ellinikon Sports Park φιλοξενήθηκε η υπερειδική διαδρομή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026, στην οποία μετείχαν 57 πληρώματα από 24 χώρες και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 10.000 θεατές που κατέκλυσαν του χώρους του Αθλητικού Πάρκου του Ελληνικού.

Ωράριο λειτουργίας και πρόσβαση

Από τις 20 Ιουλίου έως τον Σεπτέμβριο, το The Ellinikon Sports Park θα λειτουργεί καθημερινά από τις 18:00 έως τις 23:00.

Από τον Σεπτέμβριο, το ωράριο θα επεκταθεί από τις 08:00 έως τις 24:00, με λειτουργία 362 ημέρες τον χρόνο. Η πρόσβαση στους ανοιχτούς χώρους, στον ποδηλατόδρομο και στα γήπεδα ελεύθερου παιχνιδιού, δηλαδή στα δύο γήπεδα μπάσκετ και στα δύο γήπεδα τένις, θα είναι δωρεάν.

Η είσοδος στο Πάρκο θα είναι ελεύθερη από τον Άλιμο, μέσω της οδού Αεροπορίας.