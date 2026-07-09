Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τοποθετήθηκε για τη δήλωση του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης τόνισε πως «θεωρούν ότι θα με εκβιάσουν ή εκφοβίσουν με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις», με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού να παίρνει θέση.

Και η θέση του Γιάννη Βρούτση είναι η εξής: «Η ΕΕΑ είναι ανεξάρτητη Αρχή, που τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων Αρχών είναι –αυτονόητα- απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας».