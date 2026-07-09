Η Λόρεν Σάντσεζ τράβηξε τα βλέμματα με ένα μικροσκοπικό crop top, αναδεικνύοντας τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της, κατά την άφιξή της στο συνέδριο «Allen & Company Sun Valley» την Τετάρτη, μαζί με τον σύζυγό της και ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η εκδήλωση πραγματοποιείται αποκλειστικά με προσκλήσεις και είναι γνωστή ως το «θερινό καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων», καθώς συγκεντρώνει μερικά από τα ισχυρότερα πρόσωπα από τον χώρο της τεχνολογίας, των επιχειρήσεων και των μέσων ενημέρωσης, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Λόρεν Σάντσεζ συνοδεύει τον Τζεφ Μπέζος στην εβδομαδιαία διοργάνωση και φέτος δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Το ζευγάρι εμφανίστηκε πιασμένο χέρι χέρι, με τη Σάντσεζ να επιλέγει ένα ανοιχτό ροζ κοντό πουκάμισο σε στιλ Oxford, δεμένο στο στήθος, αφήνοντας ακάλυπτη την κοιλιά της. Συνδύασε το τοπ με μια μακριά φούστα Dior σε ροζ και μαύρες αποχρώσεις, η οποία κοστίζει περίπου 3.600 δολάρια. Η βαμβακερή φούστα έφτανε ακριβώς στη μέση της και διέθετε έναν διακριτικό φιόγκο στο κέντρο.

Jeff Bezos and Lauren Sánchez Bezos attended the annual Allen & Company Sun Valley Conference in Idaho — the invitation-only gathering famously known as the "billionaires' summer camp". ☀️



Lauren looked effortlessly chic in a pink Dioriviera ensemble by Dior, featuring the Tied… pic.twitter.com/cgf2B7eKdW — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) July 9, 2026

Η συγγραφέας του βιβλίου «The Fly Who Flew» κρατούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, μια λευκή τσάντα Hermès Birkin 25, η οποία σε ιστοσελίδες μεταπώλησης μπορεί να ξεπεράσει τα 32.000 δολάρια. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με πολύ ψηλές γόβες σε ουδέτερη απόχρωση, μεγάλα διαμαντένια σκουλαρίκια και μαύρα γυαλιά ηλίου τύπου aviator.

Ο Τζεφ Μπέζος, από την πλευρά του, επέλεξε ένα πιο χαλαρό σύνολο, φορώντας μαύρο κοντομάνικο πόλο, σκούρο τζιν παντελόνι και μαύρα μποτάκια. Είχε επίσης επιλέξει παρόμοια γυαλιά ηλίου με τη σύζυγό του. Η εμφάνισή τους στο Sun Valley πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά τον εορτασμό της πρώτης επετείου του γάμου τους.

Lauren Sanchez shows off her toned midriff in tiny crop top as she arrives at 'billionaire's summer camp' with husband Jeff Bezos



Lauren Sanchez showed off her toned midriff in a tiny crop top as she attended the Allen & Company Sun Valley conference on Wednesday with her… pic.twitter.com/22FqLnyWeP — News News News (@NewsNew97351204) July 8, 2026

Στο συνέδριο παρευρέθηκαν ακόμη η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο πολυτελής γάμος των 20 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βενετία

Τον περασμένο Ιούνιο, το ζευγάρι διοργάνωσε έναν πολυήμερο και ιδιαίτερα πολυτελή γάμο στη Βενετία, παρουσία περισσότερων από 200 φίλων και συγγενών. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Κιμ Καρντάσιαν, η Κρις Τζένερ και η Ιβάνκα Τραμπ.

Η Έλι Γκούλντινγκ τραγούδησε στη δεξίωση, ενώ ο Usher εμφανίστηκε στο brunch με θέμα τις πιτζάμες που πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα. Η διοργάνωση, η οποία εκτιμάται ότι κόστισε περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια, περιλάμβανε ακόμη πάρτι με αφρό στο γιοτ του Τζεφ Μπέζος, πολυτελές δείπνο πριν από τον γάμο και γεύμα μετά την τελετή στο διάσημο Harry’s Bar.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε ένα ανακαινισμένο αμφιθέατρο σε νησί της Βενετίας, με τη Λόρεν Σάντσεζ να φορά ένα δαντελένιο νυφικό Dolce & Gabbana με ψηλό λαιμό και μακριά μανίκια.

Σύμφωνα με τη Vogue, για τη δημιουργία του νυφικού χρειάστηκαν περισσότερες από 900 ώρες εργασίας στο ατελιέ. Το φόρεμα διέθετε φαρδιά φούστα, μακρύ πέπλο, εφαρμοστή μέση και σειρά από κουμπιά στο μπροστινό μέρος.