Με τον τίτλο «Λέγοντας καλημέρα στη Γαλλία» τα μεγαλύτερα περιοδικά Μόδας σε ολόκληρο τον κόσμο κάνουν εκτενή αναφορά με άρθρα τους στον διακεκριμένο έλληνα κοσμηματοποιό Νίκο Κούλη αλλά και στο νέο του «παιδί», την πρώτη του διεθνή μπουτίκ στη καρδιά του Παρισιού, που άνοιξε πλέον για να υποδεχτεί το κοινό, μεσούσης της Παρισινής Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής για το Φθινόπωρο – Χειμώνα 2026-2027, που ξεκίνησε με τη φαντασμαγορική επίδειξη του κραταιού οίκου Schiaparelli.

Το βήμα αυτό του Νίκου Κούλη έρχεται περίπου 12 χρόνια μετά το άνοιγμα του πρώτου αυτόνομου καταστήματος της εταιρείας του στη Μύκονο το 2014, αντικατοπτρίζοντας την ανάπτυξη του ανεξάρτητου οίκου κοσμημάτων, την τελευταία δεκαετία.

Το νέο κατάστημα βρίσκεται στην είσοδο της αποκλειστικής εμπορικής περιοχής Village Royal, στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού, δίπλα σε κορυφαία ονόματα της πολυτέλειας όπως οι Hermès, Prada και Berluti. Για τον σχεδιασμό, ο καταξιωμένος Έλληνας σχεδιαστής με τη διεθνή ακτινοβολία συνεργάστηκε με το αρχιτεκτονικό γραφείο Bureau de Change, με έδρα το Λονδίνο, με το οποίο να υπογραμμίσουμε ότι είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν για το κεντρικό κατάστημα της Αθήνας, το 2024.

Τόσο ο Έλληνας σχεδιαστής όσο και το αρχιτεκτονικό γραφείο διατήρησαν τη γοητεία του αυθεντικού κτιρίου του 18ου αιώνα, ενσωματώνοντας παράλληλα την κοινή τους αισθητική, που χαρακτηρίζεται από καθαρές γραμμές και αρχιτεκτονική προσέγγιση στον χώρο των δύο επιπέδων.

Στο εν λόγω κατάστημα ο Έλληνας δημιουργός παρουσιάζει και μια σειρά από γλυπτά έπιπλα και αντικείμενα τέχνης με την ονομασία «moNO», που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ο ίδιος.

Ο δεύτερος όροφος της μπουτίκ του Νίκου Κούλη, διαθέτει καθιστικό και έναν ευέλικτο χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για γεύματα όσο και για ιδιωτικές παρουσιάσεις. Ο χώρος κοσμείται με δερμάτινες πολυθρόνες του Oscar Niemeyer, χαλιά vintage, έναν πολυέλαιο από γυαλί Kalmar, στυλ mid-century, καθρέφτες του Gio Ponti και ένα κόκκινο γραφείο του Carlo Scarpa, δημιουργώντας μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα που θυμίζει λιγότερο κατάστημα και περισσότερο το παριζιάνικο σπίτι του Έλληνα σχεδιαστή, ενώ οι τοίχοι της μπουτίκ είναι διακοσμημένοι με έργα τέχνης από την προσωπική συλλογή του δημιουργού.