Στα πρώτα τραπέζια νυχτερινού κέντρου διασκέδασης στην Αθήνα, έχοντας μπροστά της ένα ασημένιο πανέρι γεμάτο λουλούδια και διάσπαρτα γαρίφαλα, η Bonnie Tyler απολάμβανε το πρόγραμμα, την ώρα που η Άντζελα Δημητρίου τραγουδούσε αποκλειστικά για εκείνη.

Το συγκεκριμένο φωτογραφικό ντοκουμέντο από το προσωπικό της αρχείο επέλεξε να μοιραστεί η Ελληνίδα καλλιτέχνιδα στον λογαριασμό της στο Instagram, προκειμένου να αποχαιρετήσει δημόσια τη διεθνούς φήμης τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή.

Πάνω στο σπάνιο στιγμιότυπο από τη συνάντησή τους, η Άντζελα Δημητρίου πρόσθεσε μια ραγισμένη καρδιά και έγραψε αυτούσιο το εξής μήνυμα:

«RIP Τεράστια Bonnie Tyler».

Το χρονικό της συνάντησης στην ελληνική πίστα

Η επίσκεψη της Bonnie Tyler στην Ελλάδα είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο επαγγελματικών της υποχρεώσεων, με τη ροκ σταρ να επιλέγει για τη νυχτερινή της έξοδο το μαγαζί όπου εμφανιζόταν η Άντζελα Δημητρίου.

Στη φωτογραφία η Tyler αποτυπώνεται ντυμένη με μαύρο σακάκι με βάτες και λευκό πουκάμισο με μεγάλο γιακά, διατηρώντας το εμβληματικό φουντωτό ξανθό της μαλλί, ενώ παρακολουθεί το πρόγραμμα με ένα ήρεμο χαμόγελο.

Ακριβώς πίσω από το κάθισμά της, η Άντζελα Δημητρίου εμφανίζεται να έχει σκύψει προς το μέρος της κρατώντας το μικρόφωνο. Με έντονο κόκκινο κραγιόν και εκφραστικό χαμόγελο, έχει περάσει το χέρι της γύρω από την πλάτη της ξένης συναδέλφου της.