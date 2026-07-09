Πέθανε, σε ηλικία 75 ετών, η γνωστή τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ. Η τραγουδίστρια είχε ερμηνεύσει τις σπουδαίες επιτυχίες, «Total eclipse of the heart», «Holding Out for a Hero» και «It’s a Heartache».

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφέρεται: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι είναι συντετριμμένοι, ανακοινώνοντας ότι έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, εξαιτίας της ασθένειας για την οποία νοσηλευόταν. Θα εκδώσουμε σύντομα νέα ανακοίνωση, αλλά προς το παρόν ζητούμε ιδιωτικότητα, προκειμένου να διαχειριστούμε αυτή την τραγωδία».

Η Μπόνι Τάιλερ μεταφέρθηκε εσπευσμένα τον Μάιο σε νοσοκομείο κοντά στην κατοικία της στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Μία εβδομάδα αργότερα έγινε γνωστό ότι οι γιατροί την είχαν θέσει σε τεχνητό κώμα, προκειμένου να υποβοηθηθεί η ανάρρωσή της.

Την περασμένη εβδομάδα, η ψηφιακή ομάδα της τραγουδίστριας δημοσίευσε νέα ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της, μετά τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Η Μπόνι Τάιλερ, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Γκέινορ Χόπκινς, έγινε γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Μια ζωή ανάμεσα στη σκηνή και το «καταφύγιο» της Πορτογαλίας

Η Μπόνι Τάιλερ έγινε γνωστή παγκοσμίως με την επιτυχία «Total Eclipse of the Heart», η οποία κατέκτησε την κορυφή των charts σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Με την χαρακτηριστική βραχνή φωνή της, έχει κυκλοφορήσει θρυλικές επιτυχίες όπως τα «Holding Out for a Hero», «It’s a Heartache» και «If You Were a Woman (And I Was a Man)».

Η τραγουδίστρια διατηρούσε μια ιδιαίτερη σχέση με την Πορτογαλία από τη δεκαετία του ’70. Μαζί με τον σύζυγό της, Ρόμπερτ Σάλιβαν, δημιούργησαν εκεί το δικό τους ησυχαστήριο, μια σύγχρονη βίλα στην Αλμπουφέιρα. Η ίδια περιέγραφε την περιοχή ως έναν τόπο ελευθερίας: «Είναι ένα μαγικό μέρος όπου μπορείς να βγεις στη θάλασσα τα μεσάνυχτα, να κάνεις μπάρμπεκιου και να επιστρέψεις το ξημέρωμα βρίσκοντας ακόμα ανοιχτά τα τοπικά μπαρ».

Η αγάπη της για τη μουσική ξεκίνησε από τα παιδικά χρόνια της, πριν την ανακαλύψει ο κυνηγός ταλέντων Ρότζερ Μπελ σε ένα κλαμπ στο Σουόνσι.

Η ιστορία πίσω από τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της

Η χαρακτηριστική βραχνή φωνή της Μπόνι Τάιλερ υπήρχε σε έναν βαθμό από τα πρώτα χρόνια της ζωής της, έγινε όμως πολύ πιο έντονη μετά από επέμβαση στις φωνητικές της χορδές τη δεκαετία του 1970.

Η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση οζιδίων και οι γιατροί τής συνέστησαν να μη μιλήσει για έξι εβδομάδες. Η ίδια, ωστόσο, δυσκολεύτηκε να τηρήσει την απόλυτη αφωνία και κάποια στιγμή φώναξε από εκνευρισμό, προκαλώντας βλάβη στη φωνή της.

Όταν επέστρεψε στο στούντιο, η φωνή της είχε αποκτήσει ακόμη πιο τραχιά και βαθιά χροιά. Αυτό που αρχικά έμοιαζε με σοβαρό εμπόδιο εξελίχθηκε τελικά στο πιο αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό της και έδωσε ξεχωριστή ένταση σε επιτυχίες όπως το «It’s a Heartache» και το «Total Eclipse of the Heart».

Δεν σταμάτησε ποτέ να τραγουδά

Παρότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες της συνδέθηκαν με τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η Τάιλερ συνέχισε να ηχογραφεί και να πραγματοποιεί περιοδείες για περισσότερα από πενήντα χρόνια. Το 2019 κυκλοφόρησε το «Between the Earth and the Stars», με τη συμμετοχή καλλιτεχνών όπως ο Ροντ Στιούαρτ, ο Κλιφ Ρίτσαρντ και ο Φράνσις Ρόσι των Status Quo. Την ίδια χρονιά τραγούδησε σε χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Βατικανό, παρουσία του Πάπα Φραγκίσκου.

Το 2023 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της με τίτλο «Straight from the Heart», στην οποία αφηγήθηκε τη διαδρομή της από ένα ντροπαλό κορίτσι που αγαπούσε τη μουσική μέχρι τη διεθνή καταξίωση. Παρέμενε ενεργή και σχεδίαζε νέες εμφανίσεις, έχοντας επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι δεν σκεφτόταν να αποσυρθεί από τη σκηνή.

Οι διακρίσεις και η παρουσία στη Eurovision

Στη διάρκεια της καριέρας της, η Μπόνι Τάιλερ απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Grammy. Οι υποψηφιότητες αφορούσαν το «Total Eclipse of the Heart», το άλμπουμ «Faster Than the Speed of Night» και το τραγούδι «Here She Comes».

Το 2013 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ερμηνεύοντας το «Believe in Me», και κατέλαβε τη 19η θέση. Η ίδια είχε περιγράψει αργότερα την εμπειρία ως ιδιαίτερα συγκινητική, λέγοντας ότι η υποδοχή που της επιφύλαξε το κοινό την έκανε να αισθανθεί πως «θα σηκωνόταν η οροφή» της αρένας.

Το 2022 το όνομά της συμπεριλήφθηκε στις Τιμητικές Διακρίσεις για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και της απονεμήθηκε ο τίτλος MBE για την προσφορά της στη μουσική.