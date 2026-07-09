Τη λύση της συνεργασίας του με τον Κίναν Έβανς, ο οποίος στάθηκε άτυχος με τους συνεχείς σοβαρούς τραυματισμούς, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε τραυματιστεί σοβαρά λίγο πριν ενταχθεί στους «ερυθρόλευκους» και όταν επέστρεψε στη δράση, τον Νοέμβριο του 2025, τραυματίστηκε ξανά σοβαρά, στον αγώνα με την πρώην ομάδα του, τη Ζαλγκίρις.

Ο Έβανς παραμένει εκτός δράσης και θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στα παρκέ μετά την έναρξη της νέας σεζόν, οπότε στον Ολυμπιακό αποφάσισαν ότι δεν έχει νόημα να παραμείνει στην ομάδα και την Πέμπτη (9/7) ανακοίνωσαν την αποχώρησή του.

«Μερικές φορές η μοίρα έχει άλλα σχέδια, και η ιστορία δεν εκτυλίσσεται όπως την ονειρευτήκαμε.

Παρ’ όλα αυτά, το ταξίδι μας μαζί έφτασε στο τέλος του με δύο μεγάλους τίτλους: το Πρωτάθλημα Ελλάδας και την EuroLeague.

Κίναν, πάνω απ’ όλα, σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο του ταξιδιού σου. Σε ευχαριστούμε για τον επαγγελματισμό σου, την υπομονή σου και τον τρόπο που αντιμετώπισες κάθε πρόκληση με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, Κίναν!», ανέφερε η ανακοίνωση του Ολυμπιακού.