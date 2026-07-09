Υπό έρευνα βρίσκεται ένας υδραυλικός που πήρε σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια ως αμοιβή για 2.600 ώρες υπερωρίας που υποτίθεται ότι έκανε σε έναν χρόνο.

Ο 41χρονος Jakub Markowski είναι υπεύθυνος υδραυλικών εγκαταστάσεων στον Δήμο της Νέας Υόρκης, ενώ εργάζεται και ως εργολάβος, αναλαμβάνοντας διάφορα κρατικά έργα.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Markowski υποστήριξε ότι έκανε 2.600 ώρες υπερωρίας το 2025, οπότε και δικαιούνταν αμοιβή 465.000 δολαρίων, ποσό που τελικά έλαβε.

Η αμερικανική ιστοσελίδα τον χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο «καταχραστή» υπερωριών, αναφέροντας ότι με αυτόν τον τρόπο έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος υπάλληλος του Δήμου της Νέας Υόρκης.

Ο Jakub Markowski

Οι αρχές τον ερευνούν λοιπόν για απάτη, καθώς αν ίσχυαν οι ώρες που δήλωσε, αυτό θα σήμαινε ότι εργαζόταν επιπλέον 7 ώρες την ημέρα, καθημερινά, όλο τον χρόνο. Με λίγα λόγια, έπρεπε να εργαζόταν τουλάχιστον 15 ώρες το 24ωρο για 365 ημέρες. Και η New York Post τονίζει το «τουλάχιστον», γιατί είχε αναλάβει δημοτικά έργα με δύο ιδιωτικές επιχειρήσεις που διατηρεί και στις παραπάνω εργάσιμες ώρες δεν υπολογίζεται ο χρόνος που διέθεσε σε αυτές.

Οι αμερικανικές αρχές σε έλεγχο που πραγματοποίησαν στα έργα που ανέλαβαν οι επιχειρήσεις του δεν εντόπισαν κάποια παράβαση ή κακοτεχνία, όμως υπάρχουν ερωτήματα για την εργασία του στον Δήμο.

Ο 41χρονος υποστήριξε ότι δεν έχει διαπράξει κάποια παρατυπία, αντιθέτως με κάποιον απίστευτο τρόπο, κατάφερε να εργάζεται με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας 15 ώρες κάθε μέρα και ταυτόχρονα να φέρνει εις πέρας τις προσωπικές του υποχρεώσεις.