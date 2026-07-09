Σε μια πρωτότυπη κίνηση – δράση προχώρησε πριν από λίγες ημέρες το αρχιτεκτονικό γραφείο του μετρ της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής, με την ιταλική καταγωγή, Renzo Piano, που μαζί με το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προχώρησαν στο άνοιγμα για το κοινό των εργοταξίων των νέων νοσοκομείων που κατασκευάζονται σε όλη την Ελλάδα και που αποτελούν χορηγίες του ιδρύματος του έλληνα μεγιστάνα και των απογόνων του.

Η δράση αυτή εντάχθηκε, όπως ανακοινώθηκε και από το αρχιτεκτονικό γραφείο, στο πλαίσιο του επετειακού «SNF Nostos 2026» για τα τριάντα χρόνια δράσης του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως και τις 28 Ιουνίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιελάμβανε κορυφαίες συναυλίες, διαδραστικές εκθέσεις, το «SNF Nostos Conference» καθώς και τον ομώνυμο αγώνα δρόμου.

Στις 23 και 24 Ιουνίου διοργανώθηκε ανοιχτή για το κοινό ξενάγηση στις υπό ανέγερση κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Η ξενάγηση διοργανώθηκε με το αρχιτεκτονικό γραφείο «RPBW Architects».

Ενώ τον ρόλο ξεναγού ανέλαβαν οι Mark Carroll και Raffaella Parodi, οι οποίοι ανέλαβαν και την αντίστοιχη ξενάγηση του κοινού στο υπό ανέγερση Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, στις 25 και 26 Ιουνίου, με πλήθος κόσμου, απλών πολιτών που ενημερώθηκαν τόσο για την έκβαση των έργων όσο και για τις υγειονομικές παροχές που θα προσφέρουν τα νεοσύστατα νοσοκομεία αμέσως μετά την ολοκλήρωση τους.

Ταυτόχρονα, όσοι βρέθηκαν στους τόπους των εργοταξίων, ενημερώθηκαν και για τον αρχιτεκτονικό προσανατολισμό- σχεδιασμό των κτιρίων που στηρίζονται στις μηδενικές εκπομπές ρύπων, που δεν θα καταναλώνουν ενέργεια και που θα σέβονται τη γη και το περιβάλλον που τα «φιλοξενεί».

Με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των νέων αυτών νοσοκομείων στην ελληνική επικράτεια, άλλωστε, ο κορυφαίος σχεδιαστής στρέφει πλέον το βλέμμα του σε ένα νέο εγχείρημα που είναι ταυτόχρονα και πρόκληση, και αφορά τον σχεδιασμό νοσοκομείων.

Σε πρόσφατη μάλιστα συνέντευξη του είχε δηλώσει μεταξύ άλλων πως “τα νοσοκομεία είναι μέρη “παθών” και άγχους, ζουν σε ένα χρόνο και μια μετέωρη διάσταση που αναστέλλονται, αλλά, όπως και στην περίπτωση της Φύσης, είναι επίσης και τόποι αναγέννησης. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι σημαντικοί οι κοινόχρηστοι χώροι, η διαφάνεια, το φως: όλα τα στοιχεία που δημιουργούν την αίσθηση της κοινότητας”.