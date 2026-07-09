Μεταγραφικό στόχο της Μίντλεσμπρο και της Μπλάκμπερν αποτελεί ο Τζέιμς Πένραϊς, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την ΑΕΚ, σύμφωνα με τον Βρετανό ρεπόρτερ Μπεν Τζέικομπς.

Ο 27χρονος Σκωτσέζος αριστερός μπακ υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι στην Ένωση και υπολογίζεται κανονικά από τον Μάρκο Νίκολιτς, μαζί με τον Σταύρο Πήλιο, για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Παρ’ όλα αυτά, για ακόμη μία φορά στο εξωτερικό υπάρχουν αναφορές σε ενδιαφέρον άλλων ομάδων για τον Πένραϊς, με τον Μπεν Τζέικομπς να υποστηρίζει πως οι Μίντλεσμπρο και Μπλάκμπερν ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Καμία εκ των δύο ομάδων πάντως δεν έχει κάνει προς το παρόν επίσημη κρούση στην ΑΕΚ, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο υπήρχε ενδιαφέρον από τη Ρέιντζερς, χωρίς όμως να προχωρήσει το θέμα.