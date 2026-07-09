Στις 9 Ιουλίου 2006 ο κόσμος σοκαρίστηκε με την κουτουλιά του Ζινεντίν Ζιντάν στον Μάρκο Ματεράτσι και την αποβολή του, με τον Αργενίνο διαιτητή του τελικού, Οράσιο Ελιζόντο, να αποκαλύπτει 20 χρόνια μετά τι του είπε ο Γάλλος μετά την κόκκινη κάρτα.

Ο τελικός του Μουντιάλ 2006 είχε τις ιδιαιτερότητές του και δεν ήταν μικρές. Από τη μία πλευρά η Ιταλία, οι περισσότεροι παίκτες της οποίας δεν ήξεραν σε ποια κατηγορία θα έπαιζαν λίγους μήνες μετά, καθώς οι ομάδες τους ήταν μπλεγμένες στο σκάνδαλο Calciopoli. Από την άλλη η Γαλλία, ο ηγέτης της οποίας θα έπαιζε το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Και φρόντισε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο από νωρίς…

Ο Ζιντάν ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ νωρίς με πέναλτι και μάλιστα αλα Πανένκα, για να έρθει η ισοφάριση από τον Ματεράτσι. Κανείς εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να φανταστεί ότι οι δυο τους θα συμμετείχαν, στη συνέχεια, σε μια φάση που θα σημάδευε για πάντα το Παγκόσμιο Κύπελλο, έγινε όμως. Στο 109′ ο Ιταλός αμυντικός βρίσκεται ξαφνικά στο έδαφος και αρχικά κανείς δεν καταλαβαίνει το γιατί. Ούτε καν ο διαιτητής με τους βοηθούς του.

Ο Αργεντίνος Οράσιο Ελιζόντο κοιτάζει προς την άλλη πλευρά του γηπέδου, όπου βρίσκεται η μπάλα. Όταν είδε τον Ματεράτσι στο έδαφος σταμάτησε το παιχνίδι, ρώτησε τους δύο βοηθούς του, αλλά αμφότεροι τού είπαν ότι δεν είδαν τίποτα. Αυτό που έδωσε τη λύση ήταν ο 4ος διαιτητής, ο οποίος του λέει πως ο Ζιντάν χτύπησε με κουτουλιά τον Ιταλό.

«Πέρασαν 20 χρόνια από εκείνη την 9η Ιουλίου, τώρα μπορώ να το παραδεχθώ: Δεν ειχα ει τίποτα. Η μπάλα ήταν στην άλλη πλευρά του γηπέδου, εκεί κοιτούσαν. Γυρίζω και βλέπω τον Ματεράτσι στο έδαφος, δεν σηκωνόταν, οπότε σταματάω το παιχνίδι και τρέχω προς το μέρος του. Μην έχοντας άλλη επιλογή, ο Ελιζόντο αποφασίζει να τον εμπιστευθεί και να δείξει την κόκκινη κάρτα στον «Ζιζού».

Θα ήταν η στιγμή που θα έμπαινε τέλος στην καριέρα του, με άδοξο τρόπο, οπότε ο διαιτητής έχει άγχος και το παραδέχεται 20 χρόνια μετά, μιλώντας στην ιταλική Gazzetta dello Sport. «Ήθελα να δω ποια θα ήταν η αντίδραση του Ζιντάν, αν θα υπερασπιζόταν τον εαυτό του. Όταν γύρισα προς το μέρος του και με είδε να πλησιάζω έχοντας βάλει το χέρι στην τσέπη για να βγάλω την κόκκινη κάρτα, άρχισε να βγάζει το περιβραχιόνιο κατεβάζοντας το κεφάλι. Ηρέμησα αμέσως».

Ο Ελιζόντο δείχνει την κόκκινη κάρτα στον Ζιντάν, το σημειώνει στο μπλοκάκι του και εκείνη τη στιγμή νιώθει ένα χτύπημα στον ώμο. «Ήταν ο Ζιντάν. Γυρίζω, τον βλέπω και μου λέει αμέσως: «Ήρεμα, όλα καλά, η αποβολή είναι σωστή. Ακούσατε όμως ή είδατε τι έγινε πριν το κάνω αυτό;». Του είπε «όχι, τι έγινε;». Τον ρώτησα αλλά αυτός γύρισε και έφυγε…».