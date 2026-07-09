Στην Παραγουάη δεν σταματούν να ασχολούνται με τον Κίλιαν Εμπαπέ, καθώς μετά τις δηλώσεις της γερουσιαστή Σελέστε Αμαρίγια, σειρά πήρε η φωτιά σε ομοίωμά του σε φεστιβάλ του Σαν Χουάν.

Όλα ξεκίνησαν μετά την ήττα της Παραγουάης από τη Γαλλία στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, με τον Εμπαπέ να κάνει δηλώσεις για «βρώμικο ποδόσφαιρο», με την Παραγουανή γερουσιαστή να κάνει διαδοχικές αναρτήσεις για τον διεθνή άσο, χαρακτηρίζοντάς τον «αποικιοποιημένο Καμερουνέζο που προσποιείται ότι είναι Γάλλος».

Η γερουσιαστής αναφέρθηκε σε «χιμπαντζήδες» και στη συνέχεια διέγραψε αυτές τις αναρτήσεις, ακολούθησε όμως νέο ρατσιστικό παραλήρημά της κατά του Εμπαπέ και η συνέχεια δόθηκε σε φεστιβάλ του Σαν Χουάν.

Εκεί, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί, Παραγουάνοι καίνε ένα ομοίωμα του Γάλλου επιθετικού, τον οποίο θεωρούν τον… πιο μισητό άνθρωπο του κόσμου.