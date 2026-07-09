Το Μουντιάλ είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Οικογένειες στις εξέδρες ή στα σπίτια παρακολουθούν τους αγώνες της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη, αλλά και οικογένειες έχουν βρεθεί εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.

Αρκετά δίδυμα πατέρα-γιου είχαν και έχουν το προνόμιο να παίξουν στο μεγαλύτερο γεγονός από το 1930 μέχρι και το Μουντιάλ 2026 που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το πιο γνωστό δίδυμο πατέρα-γιου σε Μουντιάλ δεν είναι άλλο από αυτό του μπαμπά Τσέζαρε Μαλντίνι με τον γιο Πάολο Μαλντίνι. Ωστόσο η Εθνική Ιταλίας δεν βρίσκεται στο Μουντιάλ του 2026.

Από το φετινό Μουντιάλ λοιπόν που βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχώρισε ή και ξεχωρίζει ακόμα η οικογένεια Χάαλαντ, η οικογένεια Σιμεόνε, η οικογένεια Τουράμ, η οικογένεια Κλάιβερτ και οικογένεια Ζιντάν.

Πάντως κανένας πατέρας και γιος δεν έχουν κερδίσει και οι δύο το Παγκόσμιο Κύπελλο ως παίκτες.

Ο μοναδικός μπαμπάς που έχει κερδίσει το Μουντιάλ ως παίκτης είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν και δεν θα γίνει το ίδιο με τον γιο Λούκα και αυτό γιατί διάλεξε άλλη Εθνική να αγωνιστεί.

Δείτε τα δίδυμα πατέρα-γιου που έχουν αγωνιστεί σε Μουντιάλ και στο Μουντιάλ 2026:

ΓΑΛΛΙΑ

Λίλιαν Τουράμ και Μάρκους Τουράμ

Λίλιαν Τουράμ: Δύο γκολ σε 16 συμμετοχές σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα (1998, 2002 και 2006)

Μάρκους Τουράμ: Έξι συμμετοχές σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα με 2 γκολ (2022 και 2026)

ΗΠΑ

Κλαούντιο Ρέινα και Τζιοβάνι Ρέινα

Κλαούντιο Ρέινα: Δέκα συμμετοχές σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα (1994, 1998, 2002 και 2006)

Τζιοβάνι Ρέινα: Ένα γκολ σε επτά συμμετοχές σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2022 και 2026)

Γκρεγκ Μπέρχαλτερ και Σεμπάστιαν Μπέρχαλτερ

Γκρεγκ Μπέρχαλτερ: Δύο συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002

Σεμπάστιαν Μπέρχαλτερ: Ένα γκολ και μια ασίστ σε πέντε συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

ΓΑΛΛΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ

Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία) και Λούκα Ζιντάν (Αλγερία)

Ζινεντίν Ζιντάν: 12 συμμετοχές σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα και μια κατάκτηση (1998, 2002 και 2006)

Λούκα Ζιντάν: Τρεις συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Αλφ Ινγκε Χάαλαντ και Έρλινγκ Χάαλαντ

Αλφ Ινγκε Χάαλαντ: 2 συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994

Έρλινγκ Χάαλαντ: Επτά γκολ και μια ασίστ σε τέσσερις συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Έρικ Τόρστβεντ και Κρίστιαν Τόρστβεντ

Έρικ Τόρστβεντ: 3 συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994

Κρίστιαν Τόρστβεντ: Δύο συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Γκόραν Σέρλοθ και Αλεξάντερ Σέρλοθ

Γκόραν Σέρλοθ: Μία συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994

Αλέξανδρος Σέρλοθ: Τέσσερις συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Σέρχιο Κονσεισάο και Φρανσίσκο Κονσεισάο

Σέρχιο Κονσεισάο: 3 συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002

Φρανσίσκο Κονσεισάο: Τέσσερις συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

ΚΑΜΕΡΟΥΝ, ΣΟΥΗΔΙΑ

Τζόζεφ Ελάνγκα (Καμερούν) και Άντονι Ελάνγκα (Σουηδία)

Τζόζεφ Ελάνγκα: Ήταν στην αποστολή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, χωρίς να αγωνιστεί

Άντονι Ελάνγκα: Δύο γκολ σε τέσσερις συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Λι Έουλ-Γιονγκ και Λι Τάε-Σέοκ

Λι Έουλ-Γιονγκ: Τέσσερις συμμετοχές σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2002 και 2006)

Λι Τάε-Σέοκ: Δύο συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

ΣΚΩΤΙΑ

Μπράιαν Γκαν και Άνγκους Γκαν

Μπράιαν Γκαν: Ήταν στην αποστολή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990 χωρίς να αγωνιστεί

Άνγκους Γκαν: Τρεις συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Πάτρικ Κλάιβερτ και Τζάστιν Κλάιβερτ

Πάτρικ Κλάιβερτ: Τέσσερις συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998

Τζάστιν Κλάιβερτ: Δύο συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Ντιέγκο Σιμεόνε και Τζουλιάνο Σιμεόνε

Ντιέγκο Σιμεόνε: Έντεκα συμμετοχές σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα (1994, 1998 και 2002)

Τζουλιάνο Σιμεόνε: Μία συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Πάμπλο Παζ και Νίκο Παζ

Πάμπλο Παζ: Μία συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998

Νίκο Παζ: Μία συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026