Το Μουντιάλ είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Οικογένειες στις εξέδρες ή στα σπίτια παρακολουθούν τους αγώνες της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη, αλλά και οικογένειες έχουν βρεθεί εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.
Αρκετά δίδυμα πατέρα-γιου είχαν και έχουν το προνόμιο να παίξουν στο μεγαλύτερο γεγονός από το 1930 μέχρι και το Μουντιάλ 2026 που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το πιο γνωστό δίδυμο πατέρα-γιου σε Μουντιάλ δεν είναι άλλο από αυτό του μπαμπά Τσέζαρε Μαλντίνι με τον γιο Πάολο Μαλντίνι. Ωστόσο η Εθνική Ιταλίας δεν βρίσκεται στο Μουντιάλ του 2026.
Από το φετινό Μουντιάλ λοιπόν που βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχώρισε ή και ξεχωρίζει ακόμα η οικογένεια Χάαλαντ, η οικογένεια Σιμεόνε, η οικογένεια Τουράμ, η οικογένεια Κλάιβερτ και οικογένεια Ζιντάν.
Πάντως κανένας πατέρας και γιος δεν έχουν κερδίσει και οι δύο το Παγκόσμιο Κύπελλο ως παίκτες.
Ο μοναδικός μπαμπάς που έχει κερδίσει το Μουντιάλ ως παίκτης είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν και δεν θα γίνει το ίδιο με τον γιο Λούκα και αυτό γιατί διάλεξε άλλη Εθνική να αγωνιστεί.
Δείτε τα δίδυμα πατέρα-γιου που έχουν αγωνιστεί σε Μουντιάλ και στο Μουντιάλ 2026:
ΓΑΛΛΙΑ
Λίλιαν Τουράμ και Μάρκους Τουράμ
Λίλιαν Τουράμ: Δύο γκολ σε 16 συμμετοχές σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα (1998, 2002 και 2006)
Μάρκους Τουράμ: Έξι συμμετοχές σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα με 2 γκολ (2022 και 2026)
ΗΠΑ
Κλαούντιο Ρέινα και Τζιοβάνι Ρέινα
Κλαούντιο Ρέινα: Δέκα συμμετοχές σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα (1994, 1998, 2002 και 2006)
Τζιοβάνι Ρέινα: Ένα γκολ σε επτά συμμετοχές σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2022 και 2026)
Γκρεγκ Μπέρχαλτερ και Σεμπάστιαν Μπέρχαλτερ
Γκρεγκ Μπέρχαλτερ: Δύο συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002
Σεμπάστιαν Μπέρχαλτερ: Ένα γκολ και μια ασίστ σε πέντε συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
ΓΑΛΛΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ
Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία) και Λούκα Ζιντάν (Αλγερία)
Ζινεντίν Ζιντάν: 12 συμμετοχές σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα και μια κατάκτηση (1998, 2002 και 2006)
Λούκα Ζιντάν: Τρεις συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Αλφ Ινγκε Χάαλαντ και Έρλινγκ Χάαλαντ
Αλφ Ινγκε Χάαλαντ: 2 συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994
Έρλινγκ Χάαλαντ: Επτά γκολ και μια ασίστ σε τέσσερις συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
Έρικ Τόρστβεντ και Κρίστιαν Τόρστβεντ
Έρικ Τόρστβεντ: 3 συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994
Κρίστιαν Τόρστβεντ: Δύο συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
Γκόραν Σέρλοθ και Αλεξάντερ Σέρλοθ
Γκόραν Σέρλοθ: Μία συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994
Αλέξανδρος Σέρλοθ: Τέσσερις συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Σέρχιο Κονσεισάο και Φρανσίσκο Κονσεισάο
Σέρχιο Κονσεισάο: 3 συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002
Φρανσίσκο Κονσεισάο: Τέσσερις συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
ΚΑΜΕΡΟΥΝ, ΣΟΥΗΔΙΑ
Τζόζεφ Ελάνγκα (Καμερούν) και Άντονι Ελάνγκα (Σουηδία)
Τζόζεφ Ελάνγκα: Ήταν στην αποστολή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, χωρίς να αγωνιστεί
Άντονι Ελάνγκα: Δύο γκολ σε τέσσερις συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
Λι Έουλ-Γιονγκ και Λι Τάε-Σέοκ
Λι Έουλ-Γιονγκ: Τέσσερις συμμετοχές σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2002 και 2006)
Λι Τάε-Σέοκ: Δύο συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
ΣΚΩΤΙΑ
Μπράιαν Γκαν και Άνγκους Γκαν
Μπράιαν Γκαν: Ήταν στην αποστολή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990 χωρίς να αγωνιστεί
Άνγκους Γκαν: Τρεις συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Πάτρικ Κλάιβερτ και Τζάστιν Κλάιβερτ
Πάτρικ Κλάιβερτ: Τέσσερις συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998
Τζάστιν Κλάιβερτ: Δύο συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Ντιέγκο Σιμεόνε και Τζουλιάνο Σιμεόνε
Ντιέγκο Σιμεόνε: Έντεκα συμμετοχές σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα (1994, 1998 και 2002)
Τζουλιάνο Σιμεόνε: Μία συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
Πάμπλο Παζ και Νίκο Παζ
Πάμπλο Παζ: Μία συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998
Νίκο Παζ: Μία συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026