Τα Olivia και Muhammad διατήρησαν την κυριαρχία τους στις επιλογές των γονέων στην Αγγλία και την Ουαλία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για τα μωρά που γεννήθηκαν το 2025.

Το Olivia παρέμεινε το δημοφιλέστερο όνομα για κορίτσια για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, ενώ το Muhammad κατέκτησε την πρώτη θέση στα αγόρια για τρίτο διαδοχικό έτος.

Τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν στις 9 Ιουλίου 2026 από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βρετανίας και προέρχονται από τις ληξιαρχικές πράξεις των γεννήσεων που καταγράφηκαν στην Αγγλία και την Ουαλία κατά τη διάρκεια του 2025.

Η Lily ανέβηκε δεύτερη

Η μεγάλη μεταβολή στην πρώτη τριάδα των κοριτσίστικων ονομάτων ήταν η άνοδος του Lily στη δεύτερη θέση.

Το Amelia, η οποία βρισκόταν προηγουμένως στη δεύτερη θέση, υποχώρησε στην τρίτη. Το Isla παρέμεινε ιδιαίτερα δημοφιλής και κατέλαβε την τέταρτη θέση, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε το Florence.

Στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν κατά σειρά οι Freya, Poppy, Elsie και Ivy, ενώ η Isabella μπήκε στην πρώτη δεκάδα καταλαμβάνοντας τη δέκατη θέση.

Η Olivia δόθηκε σε 2.386 κορίτσια κατά τη διάρκεια του 2025. Το Lily επιλέχθηκε για 2.249 μωρά και το Amelia για 2.153.

Η διατήρηση του Olivia στην πρώτη θέση σημαίνει ότι το όνομα βρίσκεται στην κορυφή επί μία δεκαετία, καθώς αναδείχθηκε πρώτο για αρχική φορά το 2016.

Κυρίαρχος στα αγόρια ο Muhammad

Στα αγόρια, το Muhammad παρέμεινε το δημοφιλέστερο όνομα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Συνολικά 5.957 αγόρια ονομάστηκαν Muhammad, αριθμός σημαντικά υψηλότερος από εκείνον του Noah, το οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 4.075 καταγραφές.

Στην τρίτη θέση ανέβηκε το Leo, το οποίο δόθηκε σε 3.278 αγόρια, ενώ το Luca βρέθηκε τέταρτο και το Arthur πέμπτο.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν τα Oliver, George, Oscar, Theodore και Freddie. Η άνοδος του Leo στην πρώτη τριάδα αποτελεί μία από τις αξιοσημείωτες αλλαγές σε σχέση με την κατάταξη του 2024, όταν στην τρίτη θέση βρισκόταν το Oliver.

Οι διαφορετικές γραφές μετριούνται χωριστά

Η ONS καταγράφει κάθε όνομα με βάση την ακριβή γραφή που δηλώθηκε στη ληξιαρχική πράξη. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφορετικοί τρόποι γραφής του ίδιου ονόματος υπολογίζονται ως ξεχωριστές καταχωρίσεις.

Έτσι, εκτός από το Muhammad, το Mohammed κατατάχθηκε στην 20ή θέση με 1.712 μωρά, ενώ το Mohammad βρέθηκε στην 55η θέση με 895 καταγραφές.

Αν οι διαφορετικές γραφές συνυπολογίζονταν, η συνολική παρουσία του συγκεκριμένου ονόματος θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Η επίσημη κατάταξη, ωστόσο, δεν τις συγχωνεύει. Η ONS παρέχει ξεχωριστά στοιχεία για την κατάταξη, τη συχνότητα, την περιοχή, την ηλικία της μητέρας και τον μήνα γέννησης.

Τα ονόματα που μπήκαν στην πρώτη εκατοντάδα

Αρκετά ονόματα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα 100 δημοφιλέστερα του 2025.

Στα κορίτσια, μεταξύ των νέων εισόδων ήταν τα Eliana, Gracie, Anaya, Alba, Marnie, Lilah και Frankie.

Στα αγόρια, στην πρώτη εκατοντάδα μπήκαν τα Vincent, Carter, Stanley και Ruben.

Οι νέες είσοδοι καταγράφουν μια τάση προς μικρά, εύκολα προφερόμενα και συχνά διεθνώς αναγνωρίσιμα ονόματα. Παράλληλα, αρκετές παραδοσιακές επιλογές εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές, όπως τα Arthur, George, Florence και Isabella.

Ποια ονόματα εξαφανίστηκαν από το Top 100

Την ίδια στιγμή, ονόματα που για χρόνια ήταν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμα βγήκαν από την πρώτη εκατοντάδα.

Στα κορίτσια, εκτός Top 100 βρέθηκαν τα Ellie, Amelie και Jessica. Στα αγόρια, τη λίστα εγκατέλειψαν τα Grayson, Brody και Bodhi.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των κοριτσίστικων ονομάτων που βγήκαν από τη λίστα καταγράφηκε για το Jessica, το οποίο έχασε 44 θέσεις. Το Ellie υποχώρησε κατά 31 θέσεις.

Στα αγόρια, το Bodhi έχασε 18 θέσεις, το Grayson 14 και το Brody επτά.

Η εντυπωσιακή άνοδος των Ada και Roman

Το Ada κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο στα κορίτσια, ανεβαίνοντας 54 θέσεις και φτάνοντας στην 45η θέση.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα Maeve και Charlotte, τα οποία κέρδισαν από 24 θέσεις.

Στα αγόρια, το Roman ανέβηκε 33 θέσεις και έφτασε στην 27η θέση. Το Harry κέρδισε 26 θέσεις και το Finley 25.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν και η πορεία του Luca. Ανέβηκε από την έβδομη στην τέταρτη θέση, καθώς το 2025 το όνομα δόθηκε σε 452 περισσότερα αγόρια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Οι διαφορετικές επιλογές ανά μήνα

Η Olivia δεν ήταν πρώτη σε κάθε μήνα του έτους, παρά τη συνολική κυριαρχία της.

Βρέθηκε στην πρώτη θέση τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Τον Ιούλιο το δημοφιλέστερο κοριτσίστικο όνομα ήταν το Isla, τον Αύγουστο το Lily, τον Σεπτέμβριο το Amelia και τον Δεκέμβριο το Florence.

Αντίθετα, το Muhammad κατέλαβε την πρώτη θέση στα ονόματα αγοριών και στους δώδεκα μήνες του 2025. Τα επίσημα σύνολα δεδομένων της ONS περιλαμβάνουν αναλυτική κατανομή των ονομάτων ανά μήνα γέννησης.

Περισσότερα από 65.000 διαφορετικά ονόματα

Το 2025 καταγράφηκαν 585.396 γεννήσεις στην Αγγλία και την Ουαλία, από τις οποίες 284.681 αφορούσαν κορίτσια και 300.715 αγόρια.

Οι γονείς επέλεξαν συνολικά 35.099 διαφορετικά κοριτσίστικα ονόματα και 30.187 διαφορετικά αγορίστικα ονόματα. Παρά τη μεγάλη ποικιλία, τα δέκα δημοφιλέστερα ονόματα αντιστοιχούσαν στο 9,1% του συνόλου των γεννήσεων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ορισμένα ονόματα κατορθώνουν να παραμένουν στην κορυφή επί σειρά ετών, ενώ άλλα ανεβαίνουν ή εξαφανίζονται με μεγάλη ταχύτητα.

Η Olivia αντιπροσωπεύει τη σταθερότητα μιας επιλογής που έχει πλέον κυριαρχήσει για μία ολόκληρη δεκαετία. Το Muhammad, από την άλλη πλευρά, επιβεβαιώνει τη συνεχή άνοδό του και τη θέση του ως δημοφιλέστερου αγορίστικου ονόματος στην Αγγλία και την Ουαλία.