Η κίνηση μετά το φαγητό μπορεί να βοηθήσει ώστε να περιοριστεί η άνοδος του σακχάρου στο αίμα. Η συνηθέστερη σύσταση είναι ένας σύντομος περίπατος, ωστόσο δεν αποτελεί τη μοναδική επιλογή.

Υπάρχει μια πιο απλή άσκηση, που προσφέρει το ίδιο όφελος και μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν δεν μπορείτε να βγείτε εύκολα για περπάτημα, καθώς εκτελείται ακόμη και δίπλα στο γραφείο σας: Τα καθίσματα (squats).

Δεν χρειάζεται να αφιερώσετε πολλή ώρα ούτε να ολοκληρώσετε μια κανονική προπόνηση. Ακόμη και λίγες επαναλήψεις μετά το γεύμα μπορούν να βοηθήσουν το σώμα σας να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα τη γλυκόζη που μόλις πέρασε στην κυκλοφορία του αίματος από τις τροφές που καταναλώσατε.

Πώς μπορούν τα καθίσματα να μειώσουν το σάκχαρο;

Σύμφωνα με αθλίατρους στο Very Well Health, τα καθίσματα μπορούν να αποτελέσουν έναν αποτελεσματικό τρόπο περιορισμού του σακχάρου έπειτα από ένα γεύμα. Μελέτες έχουν δείξει ότι απλές ασκήσεις με το βάρος του σώματος, όπως τα squats, βελτιώνουν τον έλεγχο της γλυκόζης και μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικές με το περπάτημα.

Η σωματική δραστηριότητα μετά το φαγητό βοηθά να περιοριστεί η φυσιολογική άνοδος της γλυκόζης που παρατηρείται όταν καταναλώνετε υδατάνθρακες. Όταν οι μύες σας συσπώνται, απορροφούν γλυκόζη από την κυκλοφορία του αίματος και τη χρησιμοποιούν για την παραγωγή ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και μια σύντομη περίοδος κίνησης μπορεί να βοηθήσει το σώμα να διαχειριστεί καλύτερα το σάκχαρο που προέρχεται από το γεύμα.

Πόσα καθίσματα χρειάζεται να κάνετε;

Δεν χρειάζεται να περάσετε πολλή ώρα κάνοντας squats για να υπάρξει αποτέλεσμα. Ορισμένα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι το σάκχαρο μπορεί να βελτιωθεί ακόμη και έπειτα από μόλις δύο λεπτά κίνησης.

10 έως 15 καθίσματα μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Εναλλακτικά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ισάριθμα ελεγχόμενα σηκώματα από μια καρέκλα, χωρίς υποστήριξη από τα χέρια. Ο στόχος δεν είναι να εξαντληθείτε ή να μετατρέψετε τη δραστηριότητα σε έντονη προπόνηση.

Αρκεί να ενεργοποιήσετε τους μυς σας, βοηθώντας έτσι το σώμα να χρησιμοποιήσει μέρος της γλυκόζης που μόλις εισήλθε στην κυκλοφορία του αίματος. Εάν δεν σας αρέσουν τα καθίσματα, μπορούν επίσης να βοηθήσουν και άλλες απλές ασκήσεις που εκτελούνται χρησιμοποιώντας το βάρος του σώματος.

Η χρονική στιγμή μετρά περισσότερο από την άσκηση

Σύμφωνα με ενδοκρινολόγο, μια σύντομη σειρά καθισμάτων μετά το γεύμα αποτελεί μια λογική και εύκολα εφαρμόσιμη στρατηγική για τον περιορισμό των απότομων αυξήσεων του σακχάρου.

Η χρονική στιγμή φαίνεται, μάλιστα, να έχει μεγαλύτερη σημασία από το είδος της δραστηριότητας. Το μεγαλύτερο όφελος παρατηρείται όταν αρχίζετε να κινείστε περίπου 15 έως 30 λεπτά μετά το γεύμα.

Επομένως, λίγα ελεγχόμενα καθίσματα λίγο μετά το φαγητό μπορεί να αποτελέσουν μια πρακτική εναλλακτική στον περίπατο, χωρίς εξοπλισμό, ιδιαίτερη προετοιμασία ή πολύ χρόνο.