Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να ξεφύγουν από την κριτική και άλλοι που απλώς… απογειώνονται. Κάποιοι κλείνουν τα αυτιά τους και κάποιοι δένουν τις ζώνες ασφαλείας τους. Για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όμως, δεν πρόκειται για επίδειξη πολυτέλειας αλλά για ανάγκη: «Πρέπει να το έχω. Δεν μπορώ να ταξιδεύω με ένα κανονικό αεροπλάνο, γιατί δεν μπορώ να πάω στο αεροδρόμιο», έχει δηλώσει.

Μετά την απογοητευτική παρουσία της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τον αποκλεισμό της ομάδας, ο 41χρονος πλέον σταρ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της κριτικής. Ενώ οι συμπαίκτες του αποβιβάστηκαν, φωτογραφήθηκαν με φιλάθλους, έδωσαν συνεντεύξεις και υπέγραψαν αυτόγραφα, ο Ρονάλντο επέλεξε διαφορετική διαδρομή.

Η δική του «πίστα» ήταν έτοιμη

Τον περίμενε το προσωπικό του αεροσκάφος, ένα Bombardier Global Express XRS με τα διακριτικά του CR7, το όνομά του και τη χαρακτηριστική φιγούρα του πανηγυρισμού του πάνω στο εξωτερικό μέρος του αεροπλάνου.

Δεν πρόκειται για ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος για σύντομες μετακινήσεις, αλλά για ένα διηπειρωτικό τζετ αξίας άνω των 80 εκατομμυρίων δολαρίων. Μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα πλεύσης άνω των 900 χιλιομέτρων την ώρα και να καλύψει περισσότερα από 9.000 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό, επιτρέποντας διαδρομές όπως Λονδίνο–Τόκιο ή Μαδρίτη–Ντουμπάι.

Στο εσωτερικό του διαθέτει διαμόρφωση αντίστοιχη πολυτελούς πρώτης θέσης: χώρους καθιστικού, τρεις καμπίνες και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. Μπορεί να μεταφέρει περίπου 20 επιβάτες.

Το κόστος συντήρησής του υπολογίζεται περίπου στα 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η οικογένεια Ρονάλντο το χρησιμοποιεί για μετακινήσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, όπου αγωνίζεται ο Πορτογάλος, και Ευρώπης, αλλά και για επαγγελματικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις του, τις κατοικίες, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, καθώς και τις συνεργασίες με χορηγούς και οίκους μόδας της Τζορτζίνα Ροντρίγκες.

Χρησιμοποιείται επίσης για αποδράσεις σε προορισμούς όπου ο Ρονάλντο μπορεί να απολαμβάνει την ηρεμία και την απομόνωση, μακριά από τη συνεχή προσοχή των θαυμαστών οι οποίοι, όπως φαίνεται, δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή την «πτήση».