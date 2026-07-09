Το Μουντιάλ 2026 μπαίνει στην τελική ευθεία καθώς ήρθε η ώρα των προημιτελικών και ο υπερυπολογιστής της Opta έκανε νέες αναλύσεις και έβγαλε τις πιθανότητες κάθε ομάδας για την κατάκτηση του τροπαίου.

Από την αρχή της διοργάνωσης η Γαλλία είναι η ομάδα που θεωρείται το φαβορί τόσο για τις… ειδικούς όσο και για τη στατιστική και αυτό δεν έχει αλλάξει, καθώς λίγες ώρες πριν την έναρξη των προημιτελικών οι «τρικολόρ» παραμένουν μπροστά.

Συγκεκριμένα, ο υπερυπολογιστής της Opta δίνει 26,9% πιθανότητες στην ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν να στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια για τρίτη φορά στην ιστορία της και στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 21,3%.

Ακολουθεί η κάτοχος του τίτλου, η Αργεντινή, με 17,4% και πίσω της είναι η Αγγλία με 17%, ενώ πιο πίσω είναι η Νορβηγία με 6,5%, το Μαρόκο με 3,9%, το Βέλγιο με 3,7% και η Ελβετία με 3,2%.