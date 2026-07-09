Η Σελέστε Αμαρίγια εξακολουθεί να προκαλεί σάλο, καθώς λίγες ημέρες μετά τις πρώτες ακραίες δηλώσεις της κατά του Κιλιάν Μπαπέ επανήλθε με νέο ρατσιστικό ξέσπασμα, αυτή τη φορά από το βήμα της Βουλής της Παραγουάης.

Η 61χρονη πολιτικός είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας της χώρας της από το Μουντιάλ, όταν εξαπέλυσε προσβλητική επίθεση εναντίον του Γάλλου σταρ, χρησιμοποιώντας ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς που προκάλεσαν διεθνείς αντιδράσεις.

Ο Μπαπέ απάντησε δημόσια στις δηλώσεις της, ενώ στο πλευρό του τάχθηκαν τόσο ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, όσο και η κυβέρνηση της Παραγουάης, η οποία αποδοκίμασε επισήμως τα σχόλια της Αμαρίγια.

Παρά την κατακραυγή, η Παραγουανή πολιτικός επανήλθε με νέα εμπρηστική τοποθέτηση ενώπιον του Κοινοβουλίου, στρεφόμενη ξανά κατά του αρχηγού της Γαλλίας. Υποστήριξε ότι ο Μπαπέ αγνόησε τον τερματοφύλακα της Παραγουάης, Ορλάντο Χιλ, μετά τη λήξη της αναμέτρησης και χρησιμοποίησε υβριστικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος του, αμφισβητώντας παράλληλα ακόμη και τη γαλλική του ταυτότητα. «Ο τερματοφύλακάς μας, ένα παιδί, ο Ορλάντο Χιλ, άπλωσε το χέρι του με ταπεινότητα στον Μπαπέ, όμως αυτός ο πο#@$$@@ γιος τον αγνόησε εντελώς και στη συνέχεια πανηγύρισε μπροστά στο πρόσωπό του. Δεν είναι Γάλλος. Ένας πραγματικός Γάλλος δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο» τόνισε χαρακτηριστικά, προκαλώντας νέες αντιδράσεις.

Οι νέες δηλώσεις της προκάλεσαν νέο κύμα αντιδράσεων, καθώς θεωρήθηκαν εξίσου προσβλητικές και ρατσιστικές με τις προηγούμενες τοποθετήσεις της.