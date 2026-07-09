Με δύο λαγοκέφαλους κατέληξε η ψαριά του Μιχάλη Ιατρόπουλου, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.

Ο ηθοποιός βρισκόταν σε σκάφος όταν διαπίστωσε ότι τα ψάρια είχαν πιαστεί στα αγκίστρια της πετονιάς του. Φανερά εκνευρισμένος, ξέσπασε χρησιμοποιώντας αρκετές βρισιές.

Ο άνθρωπος που βρισκόταν μαζί του παρατήρησε ότι ο ένας λαγοκέφαλος είχε καταπιεί το αγκίστρι, γεγονός που έκανε ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος μοιράστηκε το περιστατικό μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, συνοδεύοντας το βίντεο με μια αιχμηρή λεζάντα. «Τελικά, από τους μα…ες δεν γλιτώνεις πουθενά», έγραψε, δείχνοντας την ενόχλησή του για την ανεπιθύμητη ψαριά.