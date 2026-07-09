Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:00 το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου στον Άγιο Νικόλαο, στο τμήμα του ΒΟΑΚ ανάμεσα στους δύο κόμβους της πόλης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού δικύκλου.

Όπως επισημαίνει το fonien.gr, Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, με οδηγό έναν ηλικιωμένο άνδρα, επιχείρησε να εισέλθει στον δρόμο εξερχόμενο από τον παράδρομο του Β’ Κοιμητηρίου, χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να αντιληφθεί το διερχόμενο δίκυκλο που κινούνταν με κατεύθυνση προς τα φανάρια Ηρακλείου.

Τότε ο οδηγός της μοτοσικλέτας προσπαθώντας να αποφύγει τη σύγκρουση με το όχημα, πραγματοποίησε ελιγμό, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου και να καταλήξει στο οδόστρωμα.

Άμεσα έσπευσε επί τόπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο δικυκλιστή και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας, οι οποίοι προχώρησαν στην καταγραφή του συμβάντος και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.

Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ οι οδηγοί που διέρχονταν από το σημείο χρειάστηκε να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.