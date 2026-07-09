Για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση της πολύμηνης δικαστικής διαμάχης με την Μπλέικ Λάιβλι, ο Τζάστιν Μπαλντόνι μίλησε δημόσια για όσα βίωσε ο ίδιος και η οικογένειά του. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης εμφανίστηκε σε βίντεο στο Instagram μαζί με τη σύζυγό του, Έμιλι, αναφερόμενος στον πόνο, το τραύμα, την πίεση αλλά και την υποστήριξη που δέχθηκαν όλο αυτό το διάστημα.

Όπως αναφέρει η New York Post, η Έμιλι Μπαλντόνι δήλωσε ότι το ζευγάρι αισθάνεται «τεράστια ευγνωμοσύνη» απέναντι στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Μπλέικ Λάιβλι διατύπωσε τις πρώτες καταγγελίες της σχετικά με τη συνεργασία τους στην ταινία «It Ends With Us».

Justin Baldoni breaks silence on shocking Blake Lively settlement https://t.co/I3Pdmqvjtr pic.twitter.com/wzYhfvHrK6 — New York Post (@nypost) July 9, 2026

«Η ευγνωμοσύνη μάς έσωσε», ανέφερε ο 42χρονος Τζάστιν Μπαλντόνι. Η σύζυγός του ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η ευγνωμοσύνη που αισθάνονται δεν αναιρεί «την αδικία και τον πόνο» που, όπως υποστήριξε, υπέστησαν τα τελευταία χρόνια.

Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία ως τραυματική για ολόκληρη την οικογένεια, λέγοντας ότι χρειάστηκε να προσπαθήσουν να κατανοήσουν πώς η κατάσταση πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις. Αναφέρθηκε, μάλιστα, με αιχμηρό τρόπο στο γεγονός ότι η υπόθεση παρουσιάστηκε ως αγώνας υπέρ των γυναικών.

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι εξήγησε επίσης γιατί απέφυγαν τόσο καιρό να τοποθετηθούν δημόσια. Όπως είπε, είχαν διατυπωθεί πολλές επώδυνες και αναληθείς κατηγορίες, όμως δεν ήθελαν να προσθέσουν περισσότερο «θόρυβο» γύρω από την υπόθεση. «Θέλαμε να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να ακολουθήσει την πορεία της», σημείωσε, με την Έμιλι να προσθέτει ότι «η αλήθεια και τα γεγονότα μίλησαν από μόνα τους».

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι η οικογένειά του βρίσκεται πλέον σε διαδικασία επούλωσης μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους τον υποστήριξαν δημόσια όσο εκείνος δεν μπορούσε να μιλήσει. «Ένα ευχαριστώ δεν μοιάζει αρκετό», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Ο συμβιβασμός λίγο πριν από τη δίκη

Η Μπλέικ Λάιβλι και οι εταιρείες του Τζάστιν Μπαλντόνι κατέληξαν σε συμβιβασμό στις 4 Μαΐου 2026, περίπου δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της δίκης για τις εναπομείνασες αξιώσεις που συνδέονταν με την παραγωγή της ταινίας «It Ends With Us».

Είχε προηγηθεί δικαστική απόφαση με την οποία απορρίφθηκαν δέκα από τις δεκατρείς αξιώσεις της Λάιβλι, μεταξύ των οποίων και οι ισχυρισμοί περί σεξουαλικής παρενόχλησης. Είχαν παραμείνει προς εξέταση υποθέσεις που αφορούσαν αντίποινα, παραβίαση συμφωνιών και τη φερόμενη συμμετοχή συνεργατών σε αυτές τις ενέργειες. Παράλληλα, είχε απορριφθεί και η αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει ο Μπαλντόνι εναντίον της Λάιβλι, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς και άλλων εμπλεκομένων.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι αισθάνονται υπερήφανες για το τελικό αποτέλεσμα της ταινίας και για το μήνυμα που επιχείρησε να μεταφέρει σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, αναγνώρισαν ότι η δικαστική διαδικασία δημιούργησε σοβαρές δυσκολίες και δήλωσαν ότι παραμένουν προσηλωμένοι στη δημιουργία ασφαλών επαγγελματικών χώρων, χωρίς ανάρμοστες συμπεριφορές και τοξικές συνθήκες.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν, τέλος, την ελπίδα ότι ο συμβιβασμός θα κλείσει την υπόθεση και θα επιτρέψει σε όλους τους εμπλεκομένους να συνεχίσουν τη ζωή τους με ηρεμία και αμοιβαίο σεβασμό, τόσο στην πραγματική ζωή όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.