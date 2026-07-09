Οι «Eρυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του 23χρονου άσου, μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του καλοκαιριού στη EuroLeague. Ο Μοντέρο έφτασε στον Πειραιά μετά από μία εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια, όπου αποτέλεσε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ομάδας.

Ο νεαρός γκαρντ ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του, οδηγώντας τη Βαλένθια μέχρι το Final Four της EuroLeague, ενώ παράλληλα κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας. Οι εμφανίσεις του του χάρισαν το βραβείο του Rising Star της διοργάνωσης, αλλά και τον τίτλο του MVP των τελικών της Liga Endesa.

Η EuroLeague, με αφορμή τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, δημοσίευσε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Μοντέρο, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους πιο «ψυχρούς» παίκτες της λίγκας, λόγω της ικανότητάς του να ανταποκρίνεται στις δύσκολες στιγμές.

Στα σχόλια της ανάρτησης ξεχώρισε η παρέμβαση του συμπατριώτη του, Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία. Ο 25χρονος φόργουορντ, για τον οποίο ο Ολυμπιακός είχε δείξει ενδιαφέρον στο παρελθόν, συνεχάρη τον Μοντέρο με μία χαρακτηριστική ατάκα: «Οποιοσδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα», συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα emoji γέλιου και μία καρδιά.

Το σχόλιο του Τζόουνς-Γκαρσία προκάλεσε αρκετά σχόλια, με τους δύο Δομινικανούς να διατηρούν καλή σχέση και να συνδέονται πλέον και μέσω της παρουσίας τους στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία ανήκει στους Σπερς με two-way συμβόλαιο. Τη σεζόν 2025-26 έπαιξε και στο Σαν Αντόνιο, αλλά αλλά και στη θυγατρική του, Όστιν Σπερς. Η σεζόν για αυτόν διακόπηκε πρόωρα καθώς τραυματίστηκε στην G-League τον Ιανουάριο. Μέχρι τον τραυματισμό του είχε στην G-League 25.5 πόντους, 6.5 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ μ.ό.