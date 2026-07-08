Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεγάλη μεταγραφή του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και οι συνολικές απολαβές του θα φτάσουν στα 9 εκατ. ευρώ.

Ο 23χρονος Δομινικανός γκαρντ έκανε εκπληκτική σεζόν με τη Βαλένθια, όπως δείχνει και το γεγονός ότι έφτασε ως το Final Four της Euroleague, με αποτέλεσμα πολλές ομάδες να ενδιαφερθούν για την απόκτησή του.

Αυτοί που κατάφεραν να τον αποκτήσουν τελικά είναι οι «ερυθρόλευκοι», με τη φανέλα των οποίων θα αγωνίζεται τα επόμενα τρία χρόνια, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μια τριετία που θα του αποφέρει το ποσό των 9 εκατ. ευρώ, καθώς οι ετήσιες απολαβές του είναι στα 3 εκατ. ευρώ. Αυτό είναι το ποσό στο οποίο συμφώνησαν οι δύο πλευρές, με τον Ολυμπιακό να έχει πλέον ως στόχο την απόκτηση του αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς.