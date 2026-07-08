Με ένα story που ανέβασε στα social media ο Ζαν Μοντέρο έκανε το πρώτο του σχόλιο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό.

Ο Δομινικανός γκαρντ ήταν η αποκάλυψη της Euroleague την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια και είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με τους «ερυθρόλευκους», οπότε αυτό που απέμενε ήταν η επισημοποίηση της μεταγραφής.

Αυτό έγινε την Τετάρτη (8/7), με τον Μοντέρο να είναι και με τη βούλα πλέον παίκτης του Ολυμπιακού για τα επόμενα τρία χρόνια και την πρώτη του αντίδραση να έρχεται μέσω των social media.

«Μια ωραία διαδρομή προς τον Πειραιά», έγραψε ο νέος άσος των πρωταθλητών Ευρώπης, ο οποίος στη συνέχεια είχε και «διάλογο» με τον Μίλερ Μακ-Ιντάιρ, με τον οποίο θα είναι συμπαίκτης τη νέα σεζόν.

«Είσαι έτοιμος;», ήταν η ερώτηση του ΜακΙντάιρ, με τον Μοντέρο να απαντάει: «Γεννήθηκα έτοιμος αδερφέ μου».