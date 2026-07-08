Μία μεταγραφή που δεν είχε διαρρεύσει προηγουμένως έγινε γνωστή με κάθε επισημότητα από τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο, ολοκληρώνοντας τη συμφωνία με τον Δομινικανό γκαρντ.

Η είδηση έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση του νέου Μεγάλου Χορηγού της ΚΑΕ Ολυμπιακός, όπου οι αδερφοί Αγγελόπουλοι αποκάλυψαν το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

Μαζί με τον Μοντέρο, οι πρόεδροι της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ παρουσίασαν στο κοινό και μία από τις εμφανίσεις που θα φορέσει ο Ολυμπιακός τη νέα αγωνιστική περίοδο, σε μία εκδήλωση που συνδύασε τη νέα συνεργασία της ομάδας με τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν.

Στη EuroLeague ο Μοντέρο έπαιξε 38 παιχνίδια και είχε κατά μέσο όρο 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ και 17.9 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Έπιασε» Λιμάνι ο Μοντέρο!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Jean Montero. Ο γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Το who is who

Γεννήθηκε: 03/07/2003

Υπηκοότητα: Δομινικανή Δημοκρατία

Ύψος: 1.88μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Gran Canaria (2019–2024)

Gran Canaria Β (2019–2021)

Overtime Elite (2021–2022)

Real Betis (2023)

Andorra (2023-2024)

Valencia (2024-26)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ και 1.1 κλεψίματα. Στην ACB είχε μέσο όρο 15.7 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Ισπανίας (2026)

Supercup Ισπανίας (2025)

Ατομικές

Μέλος της καλύτερης 5άδας της Ευρωλίγκας (2026)

MVP των Playoffs της Ευρωλίγκας (2026)

Rising Star της Ευρωλίγκας (2026)

MVP των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2026)

Μέλος της καλύτερης 5άδας του EuroCup (2025)

Rising Star του EuroCup (2025)

Μέλος της καλύτερης 5άδας του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2025, 2026)

Μέλος της καλύτερης δεύτερης 5άδας του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2024)

Καλύτερος νέος παίκτης του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2023, 2024, 2025)

Overtime Elite πρώτος σκόρερ (2022)»