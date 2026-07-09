Ο Ζότα Σίλβα είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Πορτογάλος εξτρέμ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας, και έχει τεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.

Η μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς μετά τις τελευταίες κινήσεις του συλλόγου ήρθε και η ανακοίνωση για την απόκτηση του 27χρονου μεσοεπιθετικού. Ο Ζότα Σίλβα είχε ταξιδέψει στην Ολλανδία προκειμένου να βρεθεί μαζί με τη νέα του ομάδα και, αφού ολοκλήρωσε επιτυχώς τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες.

Ο διεθνής Πορτογάλος αναμένεται να προσφέρει ποιότητα και επιλογές στην επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού, ενισχύοντας τα άκρα της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Ζότα Σίλβα. Γεννημένος την 1η Αυγούστου 1999 στο Melres, ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Sousense και αφού πέρασε από Paços Ferreira, Espinho, Leixöes και Casa Pia, το 2022 πήρε μεταγραφή στη Vitória Guimarães.

Τη σεζόν 2023-2024 σημείωσε μαζί της 15 γκολ και μοίρασε επτά ασίστ, για να αποκτηθεί από τη Nottingham Forest. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Τουρκία ως δανεικός για λογαριασμό της Besiktas (22 συμμετοχές, πέντε γκολ). Ο Ζότα Σίλβα έχει χριστεί δύο φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, μετρώντας 63 παιχνίδια στην κορυφαία κατηγορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και 32 συμμετοχές στην Premier League.

Ζότα, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!»