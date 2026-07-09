Αυξημένο κόστος στα καύσιμα αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί τις επόμενες ημέρες, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου εξακολουθούν να επηρεάζουν τις τιμές. Ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, εκτίμησε ότι από την επόμενη εβδομάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στα νησιά το κόστος θα είναι ακόμη υψηλότερο.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο κ. Παπαγεωργίου επισήμανε ότι, παρά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση στην αγορά καυσίμων δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά. Όπως εξήγησε, οι διεθνείς αγορές εξακολουθούν να εμφανίζουν έντονες αλλά σύντομης διάρκειας διακυμάνσεις, με τις τιμές να αυξάνονται για μικρά χρονικά διαστήματα και στη συνέχεια να επιστρέφουν σε πιο ήπια επίπεδα.

Όπως ανέφερε, η τιμή της βενζίνης στα διυλιστήρια αυξήθηκε από περίπου 78 λεπτά στα 79-80 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης σημείωσε άνοδο της τάξης των τριών λεπτών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεκριμένες μεταβολές αναμένεται να περάσουν στις αντλίες από την επόμενη εβδομάδα.

Η διακίνηση του αργού διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα

Ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής απέδωσε τη διατήρηση των υψηλών τιμών στο γεγονός ότι δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή ροή του αργού πετρελαίου στις διεθνείς μεταφορές.

Όπως εξήγησε, τα δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να κινούνται με δυσκολία από τα κρίσιμα θαλάσσια περάσματα και για τη διέλευσή τους απαιτείται η συνοδεία πολεμικών πλοίων. Την ίδια ώρα, η αυξημένη ζήτηση της θερινής περιόδου, κυρίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, συνεχίζει να στηρίζει τις υψηλές τιμές στα διυλιστήρια.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι διακυμάνσεις στην τιμή του αργού πετρελαίου, που κινούνται μεταξύ 72 και 80 δολαρίων ανά βαρέλι, θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο, γεγονός που αναμένεται να προκαλεί κατά διαστήματα νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στα νησιά

Ο Νίκος Παπαγεωργίου προέβλεψε ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα διαμορφωθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με τις τιμές να κυμαίνονται περίπου από 1,95 έως 2,15 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή.

Για τις νησιωτικές περιοχές ανέφερε ότι η τιμή έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, καθώς το αυξημένο κόστος μεταφοράς επιβαρύνει την τελική τιμή κατά περίπου 14 έως 15 λεπτά το λίτρο.

«Το περιθώριο κέρδους των πρατηρίων είναι 8-10 λεπτά»

Αναφερόμενος στη διαμόρφωση της τελικής τιμής των καυσίμων, ο πρόεδρος των πρατηριούχων τόνισε ότι το μικτό περιθώριο κέρδους των πρατηρίων περιορίζεται μόλις στα 8 έως 10 λεπτά ανά λίτρο.

Όπως υπογράμμισε, περισσότερο από το 52% του ποσού που καταβάλλει ο καταναλωτής αντιστοιχεί σε φόρους, επισημαίνοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της τελικής τιμής δεν καταλήγει στους πρατηριούχους, αλλά αφορά τη φορολογία και τα υπόλοιπα στάδια της αλυσίδας διαμόρφωσης της τιμής.