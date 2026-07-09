Ο Γιάννης Ραχωβίτσας, πρώην αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., με πολυετή θητεία στη Δίωξη Ναρκωτικών και συνεργασία με την αμερικανική DEA, μίλησε στο Newsbeast και στον Δημήτρη Καραστεφανή για τα ναρκωτικά, την πρόληψη, τα Ζωνιανά, τα Βορίζια, αλλά και τη σύλληψη του Κώστα Πάσσαρη στη Ρουμανία. Στη συνέντευξη στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των γονιών και των εκπαιδευτικών, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να είναι μόνο αστυνομική.

Ο πρώην αξιωματικός αναφέρθηκε στη δράση του Ινστιτούτου PANDA, το οποίο, όπως είπε, έχει στόχο την ενημέρωση γονέων, εκπαιδευτικών και παιδιών για τους κινδύνους των ναρκωτικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ινστιτούτο λειτουργεί με τη συμμετοχή επιστημόνων και ανθρώπων του αθλητισμού και δεν χρηματοδοτείται από κρατικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους. «Το κάνουμε γιατί γουστάρουμε», ανέφερε, περιγράφοντας την πρωτοβουλία ως κοινωνική προσφορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ηλικία κατά την οποία, όπως υποστήριξε, παιδιά έρχονται πλέον σε επαφή με ναρκωτικές ουσίες. «Τα παιδιά σήμερα να ξέρετε ότι την τεχνολογία την ξέρουν καλύτερα από τους γονείς», είπε, πριν σημειώσει ότι η χρήση «δυστυχώς έχει πέσει στα δώδεκα χρονών». Μιλώντας για τα νέα συνθετικά ναρκωτικά, υποστήριξε ότι στην Ευρώπη εμφανίζονται συνεχώς νέες ουσίες και προειδοποίησε ότι ο χρήστης πολλές φορές δεν γνωρίζει τι παίρνει. «Να προσέχουν πολύ τι παίρνουν γιατί δεν ξέρουν ποιος είναι αυτός που τα φτιάχνει», είπε χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Γιάννη Ραχωβίτσα στον Δημήτρη Καραστεφανή

Ο Γιάννης Ραχωβίτσας μίλησε και για την Κρήτη, με αφορμή τα Ζωνιανά και τα Βορίζια, ξεκαθαρίζοντας ότι, κατά την άποψή του, δεν πρέπει να ταυτίζεται ολόκληρο το νησί με συγκεκριμένες περιοχές. Αναφερόμενος στην εμπειρία του από επιχειρήσεις στην περιοχή, έκανε λόγο για κλειστές κοινωνίες και υποστήριξε ότι η πολιτεία οφείλει να παρέμβει κοινωνικά και όχι μόνο αστυνομικά. «Βορίζια, Ζωνιανά για μένα δεν έχει αλλάξει τίποτα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν είναι θέμα αστυνομίας».

Στη συνέντευξη αναφέρθηκε και στον Κώστα Πάσσαρη, θυμίζοντας τη σύλληψή του στη Ρουμανία. Όπως είπε, μαζί με τον τότε επικεφαλής της Δημόσιας Ασφάλειας, Δημήτρη Γαλίκα, μετέβησαν στη Ρουμανία και «σε είκοσι επτά μέρες τον ξετρυπώσαμε». Ο ίδιος περιέγραψε τον Πάσσαρη ως «ιδιαίτερη περίπτωση» και σημείωσε: «Είδα ένα άτομο το οποίο θα μπορούσε να κοινωνικοποιηθεί». Η αναφορά του έγινε στο πλαίσιο της προσωπικής του εμπειρίας από την υπόθεση, χωρίς να παραβλέπει το βαρύ ποινικό παρελθόν του.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Ραχωβίτσας έδωσε έμφαση στη σχέση γονιών και παιδιών. Περιέγραψε εικόνες οικογενειών όπου όλοι είναι απορροφημένοι στα κινητά τους και υποστήριξε ότι αυτό απομακρύνει τους γονείς από τα παιδιά σε μια κρίσιμη ηλικία. «Οι γονείς πρέπει να αφήσουν τα κινητά τηλέφωνα», είπε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «καταστροφή».