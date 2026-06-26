Η Ιωάννα Δρέττα, CEO Reds, Όμιλος Ελλάκτωρ και Πρόεδρος Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, συζητά με τον Βίκτωρα Μοντζέλλι στην εκπομπή Networking του Newsbeast

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, η συζήτηση με την Ιωάννα Δρέττα ξεκινά φυσικά από τον ίδιο τον χώρο. Από τους θησαυρούς του, τη θέση του στην εθνική ταυτότητα και το μεγάλο project της επέκτασης και αναβάθμισής του, που βρίσκεται πλέον στην κορύφωση της εκπόνησης των μελετών. Για την πρόεδρο, το Μουσείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συγκεντρώνει μέσα του αξίες, μνήμες και μηνύματα που εξακολουθούν να αφορούν το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον.

«Το συγκεκριμένο μουσείο έχει την τιμή να φιλοξενεί εκθέματα που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και φέρουν αξίες και μηνύματα τα οποία είναι τόσο πανανθρώπινα όσο και διαχρονικά», εξηγεί η κυρία Δρέττα στην εκπομπή Networking του Newsbeast, συνδέοντας τον ελληνικό πολιτισμό με τον ανθρωποκεντρικό του πυρήνα. Η ανακαίνιση και η επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είναι μια υπόθεση που αφορά την πόλη, τη χώρα και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πολιτιστική μας συνέχεια. «Να μην ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ιδρύεται ένα χρόνο πριν την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Αυτό σημαίνει ότι σχετίζεται πάρα πολύ με την ταυτότητά μας», σημειώνει. «Ενσωματώνει στα εκθέματά του, στους χώρους του, ουσιαστικά όλες τις αξίες και όλα τα μηνύματα εκείνα τα οποία μας έχουν ορίσει. Άρα η ανακίνηση και η επέκτασή του είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία σε επίπεδο ταυτοτικό και σε επίπεδο πολιτιστικό».

Από εκθέματα και τον ρόλο τους, η συζήτηση περνά στην ηγεσία. Στις θέσεις ευθύνης και στις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται χωρίς να μπαίνει μπροστά το προσωπικό εγώ. «Είναι πολύ βασικό για όσους έχουν θέσεις ευθύνης, να αντιλαμβάνονται το ότι οι ίδιοι είναι λιγότερο σημαντικοί από το ρόλο τον οποίο υπηρετούν», λέει.

Μιλά επίσης για τις ανισότητες στην αγορά εργασίας και για τα στερεότυπα που εξακολουθούν να συνοδεύουν τις γυναίκες σε θέσεις ευθύνης. «Σε έναν βαθμό έχουν γίνει βήματα, αλλά δεν είναι τόσα πολλά όσο νομίζουμε».

Η συζήτηση κινείται ανάμεσα στον πολιτισμό, την ευθύνη, την εργασία, την επιτυχία και την έννοια της προόδου. Με κεντρικό άξονα μια σταθερή ιδέα: ότι κάθε ρόλος, κάθε θεσμός και κάθε επαγγελματική διαδρομή έχουν νόημα όταν υπηρετούν κάτι μεγαλύτερο από το πρόσωπο που βρίσκεται κάθε φορά μπροστά.

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Ο Βίκτωρας Μοντζέλλι συζητά με την Ιωάννα Δρέττα

-Οι θησαυροί του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Αξίες και μηνύματα που δεν φθείρονται με την πάροδο του χρόνου: «Το συγκεκριμένο μουσείο έχει την τιμή να φιλοξενεί εκθέματα που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και φέρουν αξίες και μηνύματα τα οποία είναι τόσο πανανθρώπινα όσο και διαχρονικά. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι ανθρωποκεντρικός και η αποτύπωση του ανθρώπινου σώματος αποτελεί κεντρικό στοιχείο σε πολλά από τα εκθέματα. Ότι οτιδήποτε μας ορίζει ως έθνος ή μας όριζε διαχρονικά, υπάρχει μέσα σε αυτό το μουσείο».

-Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ως μέρος της εθνικής μας ταυτότητας: «Βρισκόμαστε σε μια φάση κατά την οποία μελετάμε την επέκταση και την αναβάθμιση του μουσείου. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε το 2024 και πλέον βρισκόμαστε στην κορύφωση της εκπόνησης των μελετών. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δημιουργική διαδικασία, με στόχο να δημιουργήσουμε ένα μουσείο που, όπως συνηθίζουμε να λέμε, θα είναι το μουσείο των επόμενων δύο αιώνων για την πόλη και τη χώρα μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ιδρύθηκε έναν χρόνο πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Αυτό σημαίνει ότι συνδέεται άμεσα με την ταυτότητά μας, καθώς ενσωματώνει στα εκθέματα και στους χώρους του όλες εκείνες τις αξίες και τα μηνύματα που μας έχουν ορίσει ως λαό. Επομένως, η ανακαίνιση και η επέκτασή του αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση, τόσο σε πολιτιστικό και ταυτοτικό επίπεδο όσο και σε χωροταξικό, καθώς αναμένεται να επηρεαστεί θετικά η ευρύτερη περιοχή, το σύνολο της πόλης και, κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα συνολικά».

-Θέσεις ευθύνης και αποφάσεις στο χώρο εργασίας: «Είναι πολύ βασικό για όσους έχουν θέσεις ευθύνης, να αντιλαμβάνονται το ότι οι ίδιοι είναι λιγότερο σημαντικοί από το ρόλο τον οποίο υπηρετούν και αυτή είναι σίγουρα μια τέτοια περίπτωση. Θεωρώ ότι αυτό προστατεύει τις ορθές αποφάσεις. Αν οι αποφάσεις γίνουν εγωκεντρικές ή μπει η ατζέντα του ατόμου στη διαδικασία της απόφασης, τότε πολύ συχνά οδηγούμαστε σε λάθη. Οπότε, θα έλεγα ότι αυτό που προσπαθώ να κρατάω στο μυαλό μου όταν λαμβάνονται αποφάσεις, ότι εγώ είμαι λιγότερο σημαντική από τον σκοπό».

-Το σημείο καμπής στην επαγγελματική επιτυχία: «Σχετίζεται με το πότε παύει κανείς να δημιουργεί αξία. Η δημιουργία αξίας είναι παντού: σε μια κερδοσκοπική ή ιδιωτική εταιρεία, αφορά τον μέτοχο, τους εργαζόμενους, το ίδιο το project, συχνά τον τόπο, ένα μικρό ή μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, ανάλογα τι συζητάμε. Υπάρχει όμως μια γραμμή, το σημείο όπου γίνεται αντιληπτό πότε υπηρετείται πραγματικά η δημιουργία αξίας και πότε κάποιος παύει να προσθέτει αξία. Εκεί, αλλάζουν πολλά από τη μία πλευρά στην άλλη.

-Κρίσεις και ηγεσία: Ποιο είναι το λάθος που κοστίζει περισσότερο; «Θα απαντήσω με δύο τρόπους: ο ένας έχει να κάνει με το βασικό χαρακτηριστικό που θεωρώ ότι πρέπει να έχει κάποιος σε μία θέση ευθύνης, και αυτό είναι αυτογνωσία. Δηλαδή, να μην προβάλλει τα δικά του θέματα, τις δικές του ανασφάλειες, τα δικά του προβλήματα ή ακόμα χειρότερα, τη δική του ατζέντα πάνω στα θέματα, το θεωρώ πάρα πολύ βασικό. Όταν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του πιο σημαντικό από τη δουλειά την οποία κάνει, τον στόχο τον οποίο υπηρετεί, είτε είναι κερδοσκοπικός είτε είναι μη κερδοσκοπικός. Ο σκοπός που έχει να κάνει με τη δημιουργία αξίας από τα projects, η οποία μεταφράζεται εν τέλει και σε οικονομική αξία, είναι πιο σημαντικός από μένα. Όταν το χάσεις αυτό ως σύλληψη, τότε γίνονται πολλά λάθη».

-Η διαφορά ανάμεσα σε έναν μάνατζερ και έναν ηγέτη: «Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές. Μία βασική, είναι ότι ο ηγέτης δεν χρειάζεται θέση για να είναι ηγέτης, είναι από μόνος του. Είναι πολύ πιο σύνθετο το να μπορείς να δημιουργήσεις τη συνθήκη, ο κόσμος να εργαστεί, να καθοδηγείς σε δύσκολες αποφάσεις ενώ δεν είναι πάντα αρεστές και να καταφέρνεις έναν ολόκληρο μηχανισμό να τον κάνεις να λειτουργήσει, προκειμένου να παράξει κάτι. Είναι πολύ πιο σύνθετο από το να κάνεις έναν απλό management μιας κατάστασης».

-Τι σημαίνει πραγματική επιτυχία; «Επιτυχία δεν σημαίνει πάντα λεφτά. Ο ορισμός της επιτυχίας διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Μ’ αρέσει πολύ όταν σκέφτομαι επαγγελματικά θέματα να κινούμαι γύρω από τη δημιουργία αξίας -και αυτό το κάνω συνειδητά. Η επιτυχία έχει να κάνει με τη δημιουργία αξίας. Κάποιες φορές αυτή ανταμείβεται, κάποιες άλλες όχι. Κάποιες φορές φέρνει αναγνωρισιμότητα, κάποιες άλλες δεν φέρνει. Πάντα όμως είναι ένα βήμα προόδου».

-Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: «Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κομμάτια τα οποία είναι συναρπαστικά. Τα βλέπουμε καθημερινά, ακόμα και εμείς που δεν ασχολούμαστε με την ανάπτυξή της, έχουμε δει εντυπωσιακές εφαρμογές της. Ωστόσο, το ανθρώπινο στοιχείο παραμένει εξαιρετικά σημαντικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απορρίπτω την εξέλιξη της τεχνολογίας. Θεωρώ ότι είναι συγκλονιστικά τα εργαλεία δουλειάς που μας δίνει η τεχνολογία και ο χώρος που μας αφήνει για δημιουργικότητα».