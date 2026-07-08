Ο ιδιοκτήτης του παλαιότερου μπαρ της Αθήνας, ο Σωτήρης Παπαθεοδώρου, μιλά στη Γεωργία Δρακάκη για τις νύχτες που πέρασαν, τους ανθρώπους που σημάδεψαν τον χώρο και την αγάπη του κόσμου σε ένα στέκι που έγινε κομμάτι της ιστορίας της πόλης.

Το Au Revoir, αγαπημένο στέκι παλιών ηθοποιών του ελληνικού κινηματογράφου και όχι μόνο, φιλοξένησε στην μπάρα και τα τραπέζια του ποιητές, διανοούμενους και λαϊκούς, καταφέρνοντας να τους ενώνει και να τους κάνει να επιστρέφουν πάντα. Από τον πρώτο ιδιοκτήτη, τον Λύσανδρο, μέχρι τη σημερινή εποχή, πολλά έχουν αλλάξει.

Κάτι όμως, κάτι πολύ συγκεκριμένο, έχει παραμείνει το ίδιο. Και αυτό είναι ίσως το μυστικό της επιτυχίας του Au Revoir στην Πατησίων.

Το πρώτο επεισόδιο του podcast Πολαρόιντ αφιερώνεται στο αγαπημένο στέκι παλιών και καινούργιων εραστών της πόλης και του κέντρου της, δίνοντας βήμα στον άνθρωπο που το ξεκλειδώνει κάθε βράδυ για να υποδεχθεί φίλους, θαμώνες και αδιάκριτους περαστικούς. Πώς τον έκανε το Au Revoir να πιστέψει ξανά στους ανθρώπους; Γιατί το συγκεκριμένο μαγαζί δεν γίνεται να σερβίρει καφέ; Τι ποτό είχε πιει ο Φρανκ Σινάτρα όταν το επισκέφθηκε;

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