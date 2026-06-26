Υπήρξε μια εποχή που η αναζήτηση της γνώσης μπορούσε να θεωρηθεί αμαρτία. Μια εποχή όπου η ανατομία ήταν απαγορευμένη, τα ανθρώπινα σώματα αποτελούσαν αντικείμενο φόβου και όσοι τολμούσαν να τα μελετήσουν κινδύνευαν να συγκρουστούν με την κοινωνία, τη θρησκεία και τα κυρίαρχα δόγματα.

Στο νέο αφηγηματικό επεισόδιο της σειράς podcast υγείας του Newsbeast «Από το Α ως το Ω3», η Μάριον Κοντογιάννη μας μεταφέρει στην καρδιά της Αναγέννησης, εκεί όπου η δίψα για γνώση νίκησε τον τρόμο και η επιστήμη έκανε τα πρώτα αποφασιστικά βήματα προς τη σύγχρονη εποχή.

Μέσα από μια ιστορία γεμάτη μυστήριο και ανατροπές, γνωρίζουμε τους ανθρώπους που τόλμησαν να ανοίξουν το ανθρώπινο σώμα, τους κυνηγούς πτωμάτων που προμήθευαν κρυφά τα πανεπιστήμια, τα πρώτα ανατομικά θέατρα που έμοιαζαν περισσότερο με τελετουργία παρά με μάθημα, αλλά και τις μορφές που άλλαξαν για πάντα την πορεία της επιστήμης, όπως ο Ανδρέας Βεσάλιος και ο Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Πώς κατέρρευσαν θεωρίες χιλίων ετών; Πώς η τέχνη συναντήθηκε με την επιστήμη; Και ποια ηθικά ερωτήματα γεννήθηκαν μέσα από την πρόοδο της γνώσης;

Ένα επεισόδιο που αποκαλύπτει ότι η ιστορία της ιατρικής δεν γράφτηκε μόνο σε παλάτια και πανεπιστήμια, αλλά και σε σκοτεινά δωμάτια, δίπλα σε ανθρώπους που, ακόμη και μετά τον θάνατό τους, συνέχισαν να διδάσκουν τους ζωντανούς πώς να σώζουν ζωές.

Γιατί η μεγαλύτερη δύναμη του ανθρώπου δεν είναι ότι δεν φοβάται. Είναι ότι συνεχίζει, παρά τον φόβο.

Ακούστε εδώ ολόκληρο το επεισόδιο: