Καρτέρι μέσω διαδικτύου στήνουν οι άντρες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προσπαθώντας να εντοπίσουν άτομα που εμφανίζονται ως ανήλικοι και παγιδεύουν αγόρια και κορίτσια.

Σε συνέντευξή του στο Newsbeast και στον δημοσιογράφο, Δημήτρη Καραστεφανή, ο πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Μανώλης Σφακιανάκης, μιλά για το «δόλωμα» με την κωδική ονομασία «Σοφάκι 11», που ξετρύπωσε πολλούς χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι ψάρευαν και έταζαν πανάκριβα δώρα σε ανήλικους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένας 72χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν ως η 15χρονη «Κατερίνα» και ζητούσε από αγόρια και κορίτσια να βγάζουν τα ρούχα τους. Ένα άλλο είναι ένας άνδρας, ο οποίος κατείχε 400.000 φωτογραφίες και βίντεο με παιδική πορνογραφία. Ωστόσο, αθωώθηκε στο δικαστήριο, διότι δεν προέκυψε κέρδος από τον διαμοιρασμό του υλικού.

Ο Μανώλης Σφακιανάκης χαρακτηρίζει «μαύρα κουτιά» τα κινητά τηλέφωνα, τα τάμπλετ και τις παιχνιδομηχανές. Όπως λέει χαρακτηριστικά, «εμείς είμαστε στη γενιά του πάρ’ το να ησυχάσω. Τι να πάρει; Να πάρει το μαύρο κουτί, για να μην κάνει φασαρία το παιδί, να το παρκάρεις με ένα μαύρο κουτί και εσύ να απολαύσεις το φαγητό, το πούρο, το κρασί, τη ζωή σου και το παιδί σου να μην μιλάει. […] Και είναι το παιδί σου σε μία συμμορία που σκοτώνει στο διαδίκτυο με παιχνίδια, με συμμορία η οποία είναι ηλεκτρονική με χαρακτήρες. Σκοτώνουν, κάνουν διαρρήξεις, κάνουν εγκλήματα και στη συνέχεια απορούμε γιατί βγαίνουν δελτία Τύπου της Αστυνομίας που λένε για συμμορίες ανηλίκων. Είναι μία μετάλλαξη εγκληματικής συμπεριφοράς από το διαδίκτυο στην πραγματική ζωή».

Στην πολυετή παρουσία του στον 7ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ο Μανώλης Σφακιανάκης ήρθε αντιμέτωπος με χιλιάδες καταγγελίες που αφορούσαν ανήλικους, ενώ μέχρι και σήμερα το ηλεκτρονικό έγκλημα δέχεται περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα καθημερινά από γονείς που ανησυχούν για τα παιδιά τους ή έχουν εντοπίσει ύποπτα μηνύματα στον υπολογιστή τους.

Αποκαλύπτει ακόμα ότι από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει σεμινάρια σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, σε παιδιά από 4 έως 8 ετών, προκειμένου να προστατευθούν από τους αόρατους εχθρούς που κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο και μία οθόνη υπολογιστή.