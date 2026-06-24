Καταπέλτης ήταν για μια ακόμα φορά ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsbeast. Ο Σταύρος Μπαλάσκας μίλησε για τη ζωή του, τα τρία παιδιά του και για τη σύζυγό του, η οποία είναι κατά 18 χρόνια νεότερή του.

Υποστήριξε με σθένος τον θεσμό της οικογένειας, της αστυνομίας και μοιράστηκε τις σκέψεις του για την ενδοοικογενειακή βία, την παιδική παραβατικότητα και τις γυναικοκτονίες.

«Οι κακοποιητές των γυναικών, δεν πρέπει να ξαναδούν τον ήλιο», τόνισε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι τα Safe houses δεν βοηθούν και κυρίως αφήνουν εκτεθειμένες τις γυναίκες στον κακοποιητή που αφήνεται ελεύθερος με περιοριστικά μέτρα».

«Πότε θα προλάβει (σ.σ. μία γυναίκα) να πατήσει το panic button και πότε θα προλάβει να έρθει η αστυνομία;», διερωτάται.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας για τουλάχιστον 25 χρόνια βρισκόταν σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης, χαρακτηρίζοντας τη θέση αυτή ως μια μάχιμη υπηρεσία της αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην Ελληνική Αστυνομία από το 1991, έλαβε επαίνους και εύφημες μνείες από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. Αποστρατεύτηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ως ευδοκίμως τερματίσας με τον βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄.

Υπήρξε διευθυντής και εκδότης των εντύπων Σύγχρονη Αστυνομία και Μάχιμος Αστυνομικός, ενώ ήταν πρόεδρος της παράταξης Συμμαχία Μάχιμων Αστυνομικών και διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Μελετών και Εκπαίδευσης Αστυνομικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Το διάστημα που ήταν εν ενεργεία αστυνομικός έχει δεχθεί απειλές και επιθέσεις από ακραίες ομάδες λόγω των δημόσιων τοποθετήσεών του, με τις υποθέσεις να ερευνώνται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

«Στον δρόμο θα με βρίσουν ή θα με θαυμάσουν», σημείωσε στο Newsbeast και συνέχισε: «Έχω ακούσει πολλά και πολλά από αυτά, με κάνουν και γελάω. Με βλέπουν στην τηλεόραση που έχω επιθετικότητα και νομίζουν ότι είμαι έτσι στην προσωπική μου ζωή. Δεν είμαι καθόλου έτσι, είμαι γλυκούλης».

Σε πιο προσωπικό τόνο συμπληρώνει: «Την πρώτη μου γυναίκα τη λατρεύω και θα την λατρεύω όλη μου τη ζωή. Απλά έγινε μία… αδελφοποίηση. Ήμασταν από πιτσιρίκια μαζί. Τη δεύτερή μου σύζυγο τη λένε Βάνα. Είναι πολύ νέα και εντυπωσιακή, έχουμε 18 χρόνια διαφορά. Πήγα στην πρώτη μου γυναίκα και της λέω: θέλω να χωρίσουμε, γιατί θα παντρευτώ τη Βάνα. Ναι στο σπίτι είμαι γλυκούλης και θα φτιάξω πρωινό στα παιδιά μου και θα χτενίσω τη γυναίκα μου για να πάει στη δουλειά της».

Το 2021, ο Σταύρος Μπαλάσκας τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά από δηλώσεις του σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας στα Γλυκά Νερά, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ο ίδιος το απέδωσε σε συνδικαλιστικό πόλεμο.