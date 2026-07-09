Τη δική την απάντηση στις χθεσινές δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για το casus belli, έδωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Άγκυρας ότι επιδιώκει τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο καλεί σε αποφυγή δηλώσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε κλιμάκωση, ενώ υπογραμμίζει ότι «η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς».

Αναλυτικά η απάντηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας:

«Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς. Η Τουρκία τόνισε ότι υποστηρίζει τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και την επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας. Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνουμε ότι η αποφυγή ρητορικής που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις θα συμβάλει θετικά στις διμερείς σχέσεις και υπενθυμίζουμε σε όλους για άλλη μια φορά ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές».