Ξεχωριστή ήταν η ημέρα για την Κιμ Κίλιαν, καθώς η κόρη της, Σάντι Τριανταφυλλοπούλου, αποφοίτησε από το σχολείο και ετοιμάζεται πλέον για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής της.

Η κόρη της Κιμ Κίλιαν και του δημοσιογράφου Μάκη Τριανταφυλλόπουλου ολοκλήρωσε τη σχολική της πορεία, με τη μητέρα της να εκφράζει δημόσια την περηφάνια και τη συγκίνησή της μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagr

Η ανάρτηση της Κιμ Κίλιαν για την κόρη της

«Το μικρό μου κορίτσι για πάντα. Είμαι τόσο, μα τόσο περήφανη για σένα, για όλα όσα έχεις καταφέρει και είμαι σίγουρη πως αυτό είναι μόνο η αρχή. Θα είμαι πάντα δίπλα σου, ακριβώς τη στιγμή που θα με χρειάζεσαι. Θα μου λείψεις από την καθημερινή μας ρουτίνα στο σπίτι, όμως τώρα ξέρω πως για σένα «σπίτι» θα είναι ολόκληρος ο κόσμος – και έτσι ακριβώς πρέπει να είναι. Άνοιξε τα φτερά σου, αγάπη μου, και η μαμά σου είναι και θα είναι πάντα εδώ για σένα. Σε λατρεύω, mini me», έγραψε η Κιμ Κίλιαν στο προφίλ της στο Instagram.