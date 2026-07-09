Η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για αρκετά επαγγέλματα και ήδη απειλεί κάποια, αλλά δεν είναι αυτά που περιμένει η πλειονότητα του κόσμου.

Στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι η ΑΙ απειλεί εταιρείες ακινήτων, συμβούλους επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικές εταιρείες, δηλαδή τους οργανισμούς που διαχειρίζονται χρήματα, παρέχουν πιστώσεις, επενδύσεις και άλλες συναφείς υπηρεσίες.

Ενδεικτικά, ήδη το ένα πέμπτο των καταναλωτών της Βρετανίας χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να διαχειριστεί τα προσωπικά του οικονομικά, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA). Το 61% των χρηστών ζήτησε προτάσεις, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο ανέβασε προσωπικά δεδομένα στις πλατφόρμες, όπως τραπεζικά εκκαθαριστικά, για να λάβει καλύτερες απαντήσεις.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η παραπάνω απήχηση που έχει η ΑΙ δημιουργεί δύο κινδύνους. Ο πρώτος αφορά τις εταιρείες, οι οποίες, αν και διαθέτουν μεγάλους προϋπολογισμούς, μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, περισσότερα προσωπικά στοιχεία του εκάστοτε πελάτη και αρκετούς εργαζόμενους, απαγορεύεται να παρέχουν πιο εξατομικευμένες συμβουλές, λόγω των νόμων, ειδικά εκείνων που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα.

Επιπλέον, δεδομένου ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι δωρεάν ή αισθητά φθηνότερη από την παροχή υπηρεσιών κάποιας εταιρείας, μειώνεται το κέρδος που προκύπτει. Φυσικά, και ο κόσμος θα εξακολουθεί να απευθύνεται στις εκάστοτε εταιρείες, αλλά δεν θα πληρώνει για συμβουλές, παρά για να εφαρμοστούν οι οδηγίες που έλαβαν από το chatbot.

Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να προχωρήσουν σε απολύσεις, αλλά και ακραία ψηφιοποίηση των διαδικασιών, με το πρόσχημα ότι ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να βρει λύση στο πρόβλημά του.

Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση λάθους;

Ο δεύτερος κίνδυνος που δημιουργεί η χρήση της ΑΙ για προσωπικές συμβουλές στον χρηματοοικονομικό τομέα είναι η απουσία ανάληψης ευθύνης.

Παραδείγματος χάριν, αν κάποιος αναζητά σπίτι και υποπέσει σε λάθος λόγω του μεσίτη, μπορεί να κατηγορήσει κάποιον για αυτό και να δικαιωθεί. Στην περίπτωση που λάβει συμβουλές από την ΑΙ, όμως, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.

Νομικά, δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να θεωρείται υπεύθυνη για τις περιπτώσεις που παρέχει λάθος συμβουλές (όχι αποτελέσματα ή δεδομένα).

Οι FT σημείωσαν πως τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (ChatGPT, Gemini κ.τ.λ.) έχουν σχεδιαστεί για να ακούγονται πειστικά και οι άνθρωποι συχνά εμπιστεύονται υπερβολικά τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης, αγνοώντας ότι σε περίπτωση που κάτι πάει λάθος, η ΑΙ δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη.

Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου σε έρευνα που διεξήγαγε ανέφερε ότι μόνο το 40% των πολιτών της χώρας που ζητούν χρηματοοικονομικές συμβουλές από chatbots, συνειδητοποίησε ότι δεν υπάρχει τρόπος να υποβάλει παράπονο αν κάτι πάει στραβά μετά από συμβουλή της τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με τα οικονομικά τους.

Όσο λοιπόν δεν δημιουργείται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις και η ΑΙ συνεχίζει να προωθείται ως η απάντηση στο οποιοδήποτε πρόβλημα, τόσο περισσότερα ζητήματα θα δημιουργούνται, που κάποια στιγμή θα σταματήσουν να περνούν απαρατήρητα.