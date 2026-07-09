Όλα δείχνουν πως ο Κόρι Τζόζεφ θα παραμείνει στο δυναμικό του Ολυμπιακού και τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στην τελική ευθεία για τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Οι «Ερυθρόλευκοι» είχαν ενημερώσει εδώ και αρκετές ημέρες την πλευρά του Καναδού γκαρντ ότι επιθυμούν την παραμονή του στο ρόστερ, έχοντας μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι από την παρουσία του. Με την ενέργεια, την αμυντική του συνέπεια και τη διάθεσή του να υπηρετήσει τον ρόλο που του ανατέθηκε, ο Τζόζεφ εξελίχθηκε σε μία πολύτιμη λύση για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, συμβάλλοντας στην πορεία του Ολυμπιακού προς την κατάκτηση της EuroLeague και της Stoiximan GBL.

Στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης (opt-out) έως τις 10 Ιουλίου, η οποία δίνει στους Πειραιώτες τη δυνατότητα να διακόψουν τη συνεργασία έναντι 150.000 ευρώ. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στις προθέσεις της ομάδας, καθώς η απόφαση είναι να διατηρηθεί ο έμπειρος γκαρντ στο έμψυχο δυναμικό.

Έτσι, ο Τζόζεφ αναμένεται να συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τις απολαβές του να διαμορφώνονται στις 700.000 ευρώ για τη νέα σεζόν. Ο ίδιος γνωρίζει απόλυτα τον ρόλο που έχει στο αγωνιστικό πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα και έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει πολύτιμες λύσεις ερχόμενος από τον πάγκο, όποτε οι συνθήκες το απαιτούν.

Η άμεση προσαρμογή του από την πρώτη στιγμή που εντάχθηκε στον Ολυμπιακό, αλλά και η επαγγελματική του προσέγγιση, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφαση των «ερυθρόλευκων» να συνεχίσουν μαζί του και τη νέα χρονιά.