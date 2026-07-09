Φονική πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε εργοστάσιο υποδημάτων στη νοτιοανατολική Κίνα, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και διεθνή ανησυχία. Πυροσβέστες προσπαθούν να φθάσουν στους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο εργοστάσιο παπουτσιών όπου ξέσπασε πυρκαγιά, καθώς κρατικό ΜΜΕ έκανε λόγο για άγνωστο αριθμό απωλειών και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ άφησε να εννοηθεί ότι η πυρκαγιά μπορεί να έχει προκαλέσει βαριές ανθρώπινες απώλειες.



Το κρατικό δίκτυο CCTV μετέδωσε την είδηση για την καταστροφή στην επαρχία Φουτζιάν. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για τον τελικό απολογισμό των θυμάτων, καθώς δεκάδες εργαζόμενοι παραμένουν παγιδευμένοι στο εσωτερικό του κτιρίου.



Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στο μεσημέρι (07:00 ώρα Ελλάδας) σήμερα στην πόλη Τζιντζιάνγκ, στην επαρχία Φουτζιάν, και ορισμένοι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στην ταράτσα, ανέφερε η CCTV. Προς το παρόν δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι μπορεί να έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί.



Βίντεο που μετέδωσε η CCTV δείχνει φλόγες να τυλίγουν το πολυώροφο εργοστάσιο και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Αρκετοί άνθρωποι, που εγκλωβίστηκαν προφανώς από την πυρκαγιά, φαίνονται στην ταράτσα καθώς ο καπνός στροβιλίζεται γύρω τους.

#BREAKING A fire broke out at a shoe factory in Jinjiang, China's Fujian Province, around noon on Thursday.



Firefighters and medics are dispatched to the scene. Officials said some people are trapped or missing, and rescue crews are still working to reach the affected area. pic.twitter.com/03xKzTrcUZ — CGTN (@CGTNOfficial) July 9, 2026

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη αν και οι εστίες είχαν σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί μέχρι περίπου τις 5:40 (12:40 ώρα Ελλάδας), δήλωσε στην CCTV αξιωματούχος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πυροσβέστες και συνεργεία διάσωσης έστειλαν 183 ανθρώπους και 35 οχήματα στο σημείο.



Προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ισόγειο του εργοστασίου, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στην CCTV. Υλικά κατασκευής παπουτσιών που είναι αποθηκευμένα στο κτίριο είναι πολύ εύφλεκτα και μπορεί να προκάλεσαν τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς, είπε ο αξιωματούχος. Λόγω των υλικών η οσμή στο σημείο είναι αρκετά έντονη προκαλώντας ερεθισμούς στα μάτια, ανέφερε η CCTV.



Σε οδηγία που εκδόθηκε αργότερα σήμερα, ο Σι απαίτησε πλήρη επιχείρηση διάσωσης και είπε ότι η πυρκαγιά «προκάλεσε σημαντικές απώλειες» αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πυρκαγιά μπορεί να είχε ως συνέπεια βαριές ανθρώπινες απώλειες.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη αν και οι εστίες είχαν σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί μέχρι περίπου τις 5:40 (12:40 ώρα Ελλάδας), δήλωσε στην κρατική τηλεόραση αξιωματούχος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πυροσβέστες και συνεργεία διάσωσης έστειλαν 183 ανθρώπους και 35 οχήματα στο σημείο.



Η Τζιντζιάνγκ, στην παραλιακή επαρχία Φουτζιάν, είναι ένα σημαντικό κέντρο κατασκευής παπουτσιών και ρούχων και αναφέρεται συχνά ως “πρωτεύουσα παπουτσιών” της Κίνας. Οι χιλιάδες εταιρίες στην πόλη κατασκεύασαν περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια το 2024, που ισοδυναμεί με το 20% της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.