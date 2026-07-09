Το Μνημόνιο Συναντίληψης για τη δημιουργία αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα αναμένεται να υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, κατά την επίσκεψη του Τούρκου αντιπροέδρου Τζεβντέτ Γιλμάζ στην Κύπρο.

Στην τουρκική αποστολή συμμετέχουν ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ και ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραχίμ Γιουμακλί, γεγονός που δείχνει τη σημασία που αποδίδει η Άγκυρα στο έργο.

Το μνημόνιο αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα για τον σχεδιασμό ενός υποθαλάσσιου αγωγού που, όπως είχε μεταδώσει το Newsbeast, θα συνδέει το τουρκικό δίκτυο με τις κατεχόμενες περιοχές. Θα ακολουθήσουν τεχνικές μελέτες, αποφάσεις για τη χρηματοδότηση και ο καθορισμός της ακριβούς διαδρομής.

Από το νερό στο φυσικό αέριο

Ο νέος αγωγός έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα υποδομή μεταφοράς νερού από την Τουρκία, η οποία τέθηκε σε λειτουργία το 2015.

Η τουρκική πλευρά παρουσιάζει το φυσικό αέριο ως λύση για τη μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής και την αντικατάσταση των υγρών καυσίμων. Σε μεταγενέστερη φάση, το δίκτυο θα μπορούσε να τροφοδοτεί κατοικίες, ξενοδοχεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Το έργο, ωστόσο, δημιουργεί βαθύτερη ενεργειακή εξάρτηση, καθώς η παροχή, η τιμολόγηση και η τεχνική λειτουργία της βασικής γραμμής θα ελέγχονται από την Τουρκία.

Η επίσκεψη Γιλμάζ

Το πρόγραμμα της τουρκικής αντιπροσωπείας θα αρχίσει από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, όπου θα πραγματοποιηθεί τελετή παράδοσης πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο κατοχικό καθεστώς.

Ο Τζεβντέτ Γιλμάζ θα παραχωρήσει κοινή συνέντευξη Τύπου με τον λεγόμενο «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ και θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στη Μόρφου, σε εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης και σε έργα που χρηματοδοτούνται με τουρκικά κεφάλαια.

Η πολιτική διάσταση

Η κατασκευή του αγωγού δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική ή ενεργειακή συμφωνία. Πρόκειται για υποδομή μεγάλης διάρκειας, η οποία θα συνδέσει ακόμη στενότερα τη λειτουργία των κατεχομένων με την Τουρκία.

Η Άγκυρα επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πλέγμα μόνιμων συνδέσεων που περιλαμβάνει νερό, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και άλλες βασικές υποδομές.

Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η χωριστή λειτουργία των κατεχομένων και ενισχύεται η προσπάθεια της Άγκυρας να ενσωματωθούν οικονομικώς και διοικητικώς στην Τουρκία.

Η υπογραφή του μνημονίου δεν σημαίνει ότι ο αγωγός θα κατασκευαστεί άμεσα. Δείχνει, όμως, ότι η πολιτική απόφαση έχει ήδη ληφθεί: μετά το νερό, η Άγκυρα επιδιώκει να αποκτήσει κεντρικό ρόλο και στην ενεργειακή τροφοδοσία των κατεχομένων.