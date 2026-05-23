Την πρόθεση της Τουρκίας να προχωρήσει στην κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τις τουρκικές ακτές με τα Κατεχόμενα της Κύπρου αποκάλυψε ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της χώρας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Όπως δήλωσε, η Άγκυρα επεξεργάζεται ένα φιλόδοξο ενεργειακό σχέδιο που περιλαμβάνει τόσο ηλεκτρική διασύνδεση όσο και μεταφορά φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος, με στόχο την κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών της περιοχής.

Αγωγός 97 χιλιομέτρων από την Αλάνια προς τα Κατεχόμενα

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό, για την υλοποίηση του σχεδίου απαιτείται η κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μήκους περίπου 97 χιλιομέτρων, ο οποίος θα ξεκινά από την περιοχή της Αλάνιας και θα καταλήγει στα Κατεχόμενα.

Ο Μπαϊρακτάρ υποστήριξε ότι το έργο θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, επισημαίνοντας πως σήμερα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα Κατεχόμενα βασίζεται κυρίως σε υγρά καύσιμα, με σημαντικό περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος.

«Θέλουμε να φτάσουμε φυσικό αέριο στο νησί μέσω ενός αγωγού που θα ξεκινά από την Αλάνια και θα συνδέει την Τουρκία με την Κύπρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα σχέδια για ηλεκτρική διασύνδεση

Παράλληλα με τον αγωγό φυσικού αερίου, η τουρκική κυβέρνηση προωθεί και έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης με υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Μπαϊρακτάρ, το έργο βρίσκεται υπό επεξεργασία εδώ και αρκετό διάστημα και αποσκοπεί στην απευθείας τροφοδοσία των Κατεχομένων με ηλεκτρική ενέργεια από την Τουρκία.

Η Άγκυρα εκτιμά ότι η ηλεκτρική ζήτηση στα Κατεχόμενα αυξάνεται διαρκώς, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών.

Στο τραπέζι και η μεταφορά φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Τούρκου υπουργού στα πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως υποστήριξε, σε περίπτωση νέων ανακαλύψεων στην περιοχή, τα Κατεχόμενα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ενεργειακός κόμβος για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Τουρκία και στη συνέχεια προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Η δήλωση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο ενεργειακό αφήγημα της Άγκυρας, η οποία επιδιώκει να αναβαθμίσει τον ρόλο της ως βασικής πύλης μεταφοράς ενέργειας μεταξύ Ανατολής και Ευρώπης.

Ορίζοντας υλοποίησης το 2028

Σύμφωνα με τον Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, οι τεχνικές και μηχανολογικές μελέτες για το έργο αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2026, ενώ στόχος είναι η έναρξη λειτουργίας του αγωγού φυσικού αερίου έως το 2028.

Παράλληλα, η Τουρκία προωθεί και άλλα μεγάλα ενεργειακά έργα στην περιοχή, μεταξύ των οποίων νέοι αγωγοί φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και η ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με χώρες του Καυκάσου και των Βαλκανίων.