Ο Αλέν Προστ φέρεται να υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι έπειτα από εισβολή κουκουλοφόρων στο σπίτι του την Τρίτη, με τους δράστες να εξαναγκάζουν τον γιο του να ανοίξει χρηματοκιβώτιο πριν διαφύγουν με κλοπιμαία.

Οι ελβετικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για περιστατικό διάρρηξης κατοικίας, κατά το οποίο τραυματίστηκε –σύμφωνα με πληροφορίες– ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Αλέν Προστ.

Ο 71χρονος Αλέν Πεοστ υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι όταν «αρκετά μασκοφόροι εισέβαλαν στην οικία» στη Νιόν, περίπου στις 08:30 το πρωί της Τρίτης, αναγκάζοντας άλλο μέλος της οικογένειας να ανοίξει χρηματοκιβώτιο, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ανάγκασαν τον γιό του ανοίξει το χρηματοκιβώτιο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και της ελβετικής εφημερίδας Blick, το θύμα ήταν ο Αλέν Προστ, ενώ ο γιος του ήταν εκείνος που υποχρεώθηκε να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο.

Όπως ανέφερε η εισαγγελία, «οι δράστες εισήλθαν στην κατοικία ενώ οι ένοικοι βρίσκονταν μέσα, τους απείλησαν και ανάγκασαν ένα μέλος της οικογένειας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, πριν διαφύγουν με τα κλοπιμαία».

Το περιεχόμενο της λείας «τελεί υπό καταγραφή», ενώ η αστυνομία εξαπέλυσε άμεσα εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης και ενημέρωσε την εισαγγελία, η οποία διέταξε την έναρξη ποινικής έρευνας.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι Αρχές εξακολουθούν να ερευνούν τι ακριβώς αφαιρέθηκε από την κατοικία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, πέρα από την αστυνομία του καντονιού Βω, και άλλες υπηρεσίες, όπως περιφερειακές δυνάμεις της Ελβετίας και της Γαλλίας, εγκληματολογικά εργαστήρια, τελωνειακές αρχές, καθώς και ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης για την οικογένεια.

Η Blick αναφέρει ότι ο Προστ εμφανίστηκε «εμφανώς σοκαρισμένος από τη βίαιη εισβολή» και ότι έχει εγκαταλείψει την κατοικία του κοντά στη λίμνη της Γενεύης.

Ο Γάλλος, γνωστός ως «Le Professeur», κατέκτησε τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα στη Formula 1 μεταξύ 1985 και 1993, ενώ άφησε εποχή με τη θρυλική του αντιπαλότητα με τον Βραζιλιάνο οδηγό Άιρτον Σένα.