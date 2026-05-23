Το άτυπο Eurogroup που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λευκωσία υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη δεν είχε χαρακτήρα λήψης αποφάσεων, αλλά πολιτικής αποτίμησης και συντονισμού μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Και αυτό ήταν εξόχως σημαντικό, ειδικά δε σε αυτή τη χρονική στιγμή, με όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη αλλά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στην επίσημη ατζέντα κυριάρχησαν τρία ζητήματα: οι μακροοικονομικές εξελίξεις με έμφαση στην ενέργεια, το στεγαστικό (και) ως παράγοντας ανταγωνιστικότητας, όπως και το ψηφιακό ευρώ.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και ειδικά τα Στενά του Ορμούζ βρέθηκαν στο επίκεντρο της οικονομικής συζήτησης, λόγω των πιθανών επιπτώσεων στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στα λιπάσματα και σε κρίσιμες πρώτες ύλες. Η βασική γραμμή που αναδείχθηκε ήταν ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει την οικονομία της, χωρίς όμως να υπονομεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, συνέδεσε την οικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης με την ανάγκη διασφάλισης ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς τέλη ή περιορισμούς.

Στο ίδιο πλαίσιο συζητήθηκαν οι αναθεωρημένες προβλέψεις για την ευρωζώνη, με την ανάπτυξη να κινείται χαμηλότερα από προηγούμενες εκτιμήσεις, αλλά χωρίς να παραπέμπει σε ύφεση. Το ενεργειακό κόστος παραμένει βασική πηγή πληθωριστικής πίεσης, ενώ η δημοσιονομική απάντηση που προκρίνεται είναι στοχευμένη και προσωρινή, όχι οριζόντια μέτρα στήριξης τύπου προηγούμενης ενεργειακής κρίσης.

Ξεχωριστή ενότητα αποτέλεσε το στεγαστικό, το οποίο πλέον αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως κοινωνικό πρόβλημα, αλλά και ως ζήτημα παραγωγικότητας, κινητικότητας εργαζομένων και ανταγωνιστικότητας. Δεν προέκυψε ενιαία ευρωπαϊκή συνταγή, αλλά καταγράφηκε η ανάγκη να ενταχθεί πιο συστηματικά στην οικονομική ατζέντα.

Οι υπουργοί ενημερώθηκαν επίσης για την πορεία του ψηφιακού ευρώ και τη σχετική νομοθετική διαδικασία. Το έργο παρουσιάστηκε ως ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας και ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του κοινού νομίσματος.

Για την Κύπρο, η συνεδρίαση είχε πρόσθετη περιφερειακή σημασία, καθώς συνέδεσε ευθέως την αστάθεια στη Μέση Ανατολή, την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή ασφάλεια με τη συνολική οικονομική αντοχή της ευρωζώνης.