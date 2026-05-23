Ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους στρατιωτικούς αξιωματούχους του Ιράν φαίνεται να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή στο εσωτερικό του καθεστώτος, την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της.

Ο στρατηγός Αχμάντ Βαχιντί, ο οποίος καταζητείται εδώ και χρόνια από την Interpol για την πολύνεκρη βομβιστική επίθεση στο εβραϊκό κέντρο AMIA στο Μπουένος Άιρες το 1994, αναδεικνύεται σε έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες λήψης αποφάσεων στην Τεχεράνη.

Η άνοδος μετά τις ανακατατάξεις στην ιρανική ηγεσία

Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις, ο Βαχιντί έχει αποκτήσει κομβικό ρόλο τόσο στη στρατιωτική στρατηγική όσο και στις πολιτικές αποφάσεις του Ιράν μετά τις δραματικές εξελίξεις που προκάλεσε ο πόλεμος και οι απώλειες κορυφαίων στελεχών του καθεστώτος. Ως επικεφαλής των Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης θεωρείται πλέον ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή γύρω από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Αναλυτές εκτιμούν ότι συμμετέχει σε έναν στενό κύκλο προσώπων που διαμορφώνουν τη γραμμή της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις και στις στρατιωτικές επιλογές της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία το ιρανικό καθεστώς εμφανίζεται πιο σκληρό και λιγότερο διατεθειμένο σε συμβιβασμούς.

Οι κατηγορίες που τον ακολουθούν επί δεκαετίες

Το όνομα του Βαχιντί συνδέεται με μία από τις πιο αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις στη Λατινική Αμερική. Οι αρχές της Αργεντινής τον θεωρούν ύποπτο για συμμετοχή στον σχεδιασμό της βομβιστικής επίθεσης κατά του εβραϊκού κοινοτικού κέντρου AMIA στο Μπουένος Άιρες το 1994, όπου έχασαν τη ζωή τους 85 άνθρωποι.

Για την υπόθεση έχει εκδοθεί διεθνές «κόκκινο σήμα» της Interpol, ενώ κατά καιρούς το όνομά του έχει βρεθεί και σε λίστες κυρώσεων των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, δυτικές κυβερνήσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον έχουν συνδέσει με τη σκληρή καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, καθώς και με τη στήριξη περιφερειακών δικτύων που συνδέονται με την ιρανική επιρροή στη Μέση Ανατολή.

Ο ρόλος του στις κρίσιμες αποφάσεις της Τεχεράνης

Η ενίσχυση της επιρροής του Βαχιντί θεωρείται ενδεικτική της αυξανόμενης ισχύος των Φρουρών της Επανάστασης στο πολιτικό σύστημα του Ιράν. Σύμφωνα με αναλυτές, η επιρροή του δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε στρατιωτικά ζητήματα αλλά επεκτείνεται και στη διαμόρφωση της ευρύτερης κρατικής στρατηγικής.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία σε δυτικές πρωτεύουσες, καθώς ο Βαχιντί θεωρείται εκπρόσωπος της πιο αδιάλλακτης πτέρυγας του ιρανικού καθεστώτος και πρόσωπο με περιορισμένη διάθεση για πολιτικές παραχωρήσεις.

Καθώς οι γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή παραμένουν εύθραυστες, ο Αχμάντ Βαχιντί βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της διεθνούς κοινότητας. Η ανάδειξή του σε κεντρικό παράγοντα της ιρανικής εξουσίας ενδέχεται να επηρεάσει όχι μόνο τις εσωτερικές εξελίξεις στη χώρα αλλά και τις σχέσεις της Τεχεράνης με τη Δύση τα επόμενα χρόνια.