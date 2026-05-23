Με ιδιαίτερη συγκίνηση και υψηλούς συμβολισμούς ξεκίνησε η επίσκεψη της Πριγκίπισσας Άννας στα Χανιά, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 85 ετών από τη Μάχη της Κρήτης, μία από τις σημαντικότερες στιγμές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η αδελφή του Βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Σερ Τιμ Λόρενς, βρέθηκε στο Μάλεμε, όπου απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες της 30ής και 33ης Μοίρας της RAF, στο μνημείο που έχει ανεγερθεί προς τιμήν των Βρετανών αεροπόρων που έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την Κρήτη.

Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων

Στο Μνημείο Πεσόντων στο Μάλεμε συγκεντρώθηκαν Βρετανοί κάτοικοι των Χανίων, απόγονοι βετεράνων που πολέμησαν στη Μάχη της Κρήτης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και στρατιωτικές αντιπροσωπείες.

Μετά την άφιξή της, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από την Πριγκίπισσα Άννα, τον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα και τους τοπικούς φορείς.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, παρουσία τιμητικού αγήματος της RAF και της Στρατιωτικής Μπάντας της Βρετανικής Φρουράς.

Το ιστορικό μήνυμα της Μάχης της Κρήτης

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσίαση του ιστορικού της Μάχης της Κρήτης, που υπενθύμισε τον καθοριστικό ρόλο του αεροδρομίου του Μάλεμε και του Λόφου 107 στις επιχειρήσεις του Μαΐου του 1941.

Όπως επισημάνθηκε, οι συμμαχικές δυνάμεις, παρά την αριθμητική και υλική τους υστέρηση, αντιστάθηκαν σθεναρά απέναντι στη γερμανική αεραπόβαση, προκαλώντας βαριές απώλειες στις δυνάμεις των αλεξιπτωτιστών του στρατηγού Κουρτ Στούντεντ.

Η μάχη αποτέλεσε την πρώτη μεγάλης κλίμακας αερομεταφερόμενη επιχείρηση στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία και, παρά τη γερμανική επικράτηση, οι τεράστιες απώλειες που υπέστη η Βέρμαχτ οδήγησαν στην εγκατάλειψη παρόμοιων επιχειρήσεων στο μέλλον.

Τιμή στους πεσόντες και στους Κρητικούς αγωνιστές

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην αυτοθυσία των ανδρών της RAF που υπερασπίστηκαν το αεροδρόμιο του Μάλεμε, αλλά και στην αντίσταση που προέβαλαν οι κάτοικοι της Κρήτης απέναντι στους κατακτητές.

Σύμφωνα με το ιστορικό που παρουσιάστηκε, δεκάδες μέλη της RAF σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών, ενώ πολλοί αιχμαλωτίστηκαν ή διέφυγαν διασχίζοντας τα Λευκά Όρη για να σωθούν μέσω θαλάσσης.

Παράλληλα, τονίστηκε η γενναιότητα των Κρητικών, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην άμυνα του νησιού, παρά τα σκληρά αντίποινα που ακολούθησαν από τις κατοχικές δυνάμεις.

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μνήμης

Το πρόγραμμα της επίσκεψης της Πριγκίπισσας Άννας συνεχίζεται με τη συμμετοχή της στις εκδηλώσεις στο Συμμαχικό Κοιμητήριο της Σούδας, όπου πραγματοποιείται η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση παρουσία εκπροσώπων των συμμαχικών χωρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η προγραμματισμένη διέλευση αεροσκαφών της RAF, συμπεριλαμβανομένων των διάσημων Red Arrows, ως φόρος τιμής σε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν στη Μάχη της Κρήτης.

