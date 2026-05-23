Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση των δύο ανήλικων παιδιών, ηλικίας 5 και 4 ετών, που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα δίπλα σε επαρχιακό δρόμο στην Πορτογαλία, προκαλώντας αποτροπιασμό στην κοινή γνώμη.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα είπαν τα αγόρια, η μητέρα τους τούς έδεσε τα μάτια, τους είπε να ψάξουν για ένα κρυμμένο παιχνίδι και τα άφησε σε δασώδη περιοχή. «Όταν έβγαλε την ταινία από τα μάτια του, το αυτοκίνητο της μαμάς δεν ήταν πια εκεί», περιέγραψε η γυναίκα της οποίας ο γιος βρήκε τα μικρά παιδιά και τα βοήθησε.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 41χρονης μητέρας των παιδιών, της Γαλλίδας Μαρίν Ρουσσώ και του συντρόφου της, Μαρκ Μπαλαμπρίγκα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πλέον τα επαγγέλματα αλλά και το παρελθόν του ζευγαριού. Η γυναίκα παρουσιαζόταν ως ειδικός σε θέματα σεξολογίας, ενώ ο σύντροφός της είναι πρώην αστυνομικός με καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ίδια παρουσιάζεται ως «σεξολόγος», υποστηρίζοντας ότι βοηθά ανθρώπους που έχουν υποστεί ψυχικά τραύματα να ανακτήσουν τη σεξουαλική τους ισορροπία. Σε επαγγελματικές πλατφόρμες ανέφερε ότι ειδικεύεται σε σωματικές πρακτικές, αναπτυξιακή δυναμική και φροντίδα ψυχικού τραύματος, ενώ φέρεται να είχε σπουδάσει ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Πιερ και Μαρί Κιουρί στο Παρίσι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας, της έκθεσης και εγκατάλειψης ανηλίκων. Η Ρουσσώ συνελήφθη περίπου 170 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου βρέθηκαν τα παιδιά.

«Σκοτεινό» το παρελθόν του συντρόφου

Η οικογένειά της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στις γαλλικές αρχές στις 11 Μαΐου 2026, καθώς είχε φύγει από το σπίτι της στην πόλη Κολμάρ χωρίς να δώσει καμία εξήγηση, αφήνοντας πίσω ακόμη και το 16χρονο παιδί της. Παράλληλα, ο πατέρας των δύο αγοριών, ο οποίος είναι σε διάσταση με τη μητέρα τους, είχε καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκων. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η επιμέλεια των παιδιών ανήκε στη μητέρα.

Οι γαλλικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη της γυναίκας διαδοχικά στη νότια Γαλλία, την Ισπανία και τελικά την Πορτογαλία, χωρίς όμως να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί της. Μετά τον εντοπισμό των παιδιών ξεκίνησαν παράλληλες έρευνες τόσο στην Πορτογαλία όσο και στη Γαλλία, με τη γαλλική Δικαιοσύνη να ανοίγει επίσημη έρευνα για παραμέληση ανηλίκων.

Την ίδια ώρα, γαλλικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν στοιχεία και για τον σύντροφό της, Μαρκ Μπαλαμπρίγκα, ο οποίος επίσης συνελήφθη. Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο ενημέρωσης «Le Parisien», πρόκειται για πρώην αστυνομικό, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2010 για παρενόχληση και ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της μητέρας της κόρης του. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε καταδικαστεί σε εννέα μήνες φυλάκισης και δύο χρόνια με αναστολή.

Παρά την καταδίκη του, ψυχολογική αξιολόγηση της εποχής τον περιέγραφε ως «φυσιολογικό άτομο χωρίς παθολογίες». Σύμφωνα με πηγή κοντά στην υπόθεση, ο ίδιος είχε περάσει μεγάλη περίοδο κατάθλιψης, γεγονός που τον οδήγησε σε παραίτηση από την αστυνομία.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο άνδρας αναφέρει ότι εργαζόταν ως «σκλάβος του υπουργείου Άμυνας» από το 1994 έως το 2010, ενώ φέρεται να είχε δημοσιεύσει και θεωρίες συνωμοσίας τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Euronews.

Εκείνη τραγουδούσε και αυτός φώναζε «σας αγαπώ»

Αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση της μητέρας όταν έφτασε στα δικαστήρια, καθώς σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου τραγουδούσε τη στιγμή που αποβιβαζόταν από το αστυνομικό βαν, ενώ ο σύντροφός της φώναξε δύο φορές «Σας αγαπώ».

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο δικαστήριο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εισήλθαν από την πίσω είσοδο του κτιρίου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Κολμάρ στη Γαλλία, Έρικ Στράουμαν, η μητέρα είχε εγκατασταθεί πρόσφατα στην περιοχή και εργαζόταν σε νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα «δεν υπήρχε καμία ένδειξη κοινωνικών προβλημάτων ή κακοποιητικής συμπεριφοράς απέναντι στα παιδιά».