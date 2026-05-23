«Δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» απαντούν πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης στην επιστολή που έστειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας ενεργοποίηση του νόμου που προβλέπει κυρώσεις σε κράτη μέλη για παραβίαση της αρχής του κράτους δικαίου.

Αφορμή για την αντίδραση της κ. Κοβέσι αποτέλεσε η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων και η απόφαση για την ανανέωση της θητείας των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για δύο χρόνια και όχι για πέντε όπως είχε αποφασίσει το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Αρμόδιες πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης επικαλούνται τις δηλώσεις της κ. Κοβέσι στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στις 23 Απριλίου 2026, στις οποίες χαρακτήριζε την συνάντηση που είχε προηγηθεί με τον υπουργό Εσωτερικών «πολύ καλή» σημειώνοντας πως «θα έχουμε περισσότερους πόρους για να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την έρευνα» και εστίαζε στην συζήτηση που είχε με τον υπουργό Δικαιοσύνης.

«Είχα αυτή τη συζήτηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά. Και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Εξέφρασα επίσης μία άποψη. Και πάλι, δεν είναι ότι ζήτησα κάτι από τις ελληνικές αρχές, αλλά έχουμε μια επισκόπηση 24 διαφορετικών δικαστικών συστημάτων και έχουμε μια καλή άποψη του τι πρέπει να γίνει», ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας κ. Λάουρα Κοβέσι με τις πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης να σχολιάζουν ότι οι συγκεκριμένες δημόσιες τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως «αποτυπώνουν με σαφήνεια την πραγματική διάσταση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Η ίδια η κ. Κοβέσι αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση τόσο για την επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Είναι συνεπώς προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του», ανέφερε χαρακτηριστικά αρμόδια πηγή.